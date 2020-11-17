Предприниматели Сибири могут рассчитывать на поддержку

Предпринимателям и без этого непросто. Понимая это, Банк «Левобережный» разработал антикризисные меры поддержки для ИП в части расчетно-кассового обслуживания. Всего за 500 рублей в месяц ИП получат целый комплекс услуг – от открытия счета до дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

Воспользуйтесь уникальным предложением по РКО, чтобы свободно управлять своими финансами и самостоятельно решать, за что платить. В базовый пакет за 500 рублей входит: открытие счета, заверение копий документов, оформление карточки образцов подписей, выписка из ЕГРИП, выпуск бизнес-карты и корпоративной карты, подключение к ДБО, 3 платежных поручения и внесение до 25 тыс. рублей на счет ежемесячно.

При необходимости внесения наличных свыше лимита можно докупить опцию «Теплый прием». Есть пакеты для эквайринговых операций, для внутрибанковских, бюджетных платежей и оплат в другие кредитные организации, для перечисления на счета физлиц и т.д. Каждый месяц вы можете выбирать одну или несколько актуальных для вас опций. Стоимость зависит от количества операций. Соберите индивидуальный пакет расчетно-кассового обслуживания для вашего бизнеса и платите только за использованные услуги.

Прямо сейчас подайте онлайн-заявку на открытие расчетного счета и вам сразу станут доступны операции зачисления. Расходные операции можно будет осуществлять после предоставления документов в банк.

Подробности уточняйте в офисах Банка «Левобережный» (ПАО) и в единой справочной службе по тел.: 8-800-3333-555.

Фото: пресс-служба банка