Роботизированная ферма появится в Черепаново

— Пилотный проект по созданию в регионе роботизированной фермы планировалось реализовать в Куйбышевском районе. Под него были предоставлены средства по гранту. Однако, инициатор ИП Кулешов принял решение сменить сферу деятельности и заняться мясным скотоводством. Грантовые средства полностью возвращены в бюджет, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Напомним, фермер планировал оснастить животноводческий комплекс на 150 голов установками добровольного доения: двумя роботами, каждый из которых может обслуживать до 75-80 голов в сутки. Сумма гранта составляла 30 млн рублей, собственные средства инвестора — 20 млн руб.

Впрочем, Лещенко заявил, что тема роботизированных ферм не закрыта.

—В Черепановском районе есть еще один инициатор. Он уже разработал ПСД, провел геологические изыскания и заплатил за это около 10 млн рублей, — пояснил Лещенко. — Инвестор планирует установить на ферме 8 роботов.

По его словам, роботизированная ферма дает стабильное качество молока, повышает продуктивное долголетие животных, решает проблему кадрового голода. В ноябре 2019 года замминистра Светлана Невзорова отмечала, что ведомство заинтересовано в появлении в области высокотехнологичных ферм. Для этого были внесены изменения в госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». В корректировках основной акцент был сделан на поддержку КФХ и семейных фермерских хозяйств, реализующих крупные инвестпроекты и внедряющих роботизированное производство.

Фото пресс-службы правительства Томской области