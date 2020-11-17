Роботизированная ферма появится в Черепаново

— Пилотный проект по созданию в регионе роботизированной фермы планировалось реализовать в Куйбышевском районе. Под него были предоставлены средства по гранту. Однако, инициатор ИП Кулешов принял решение сменить сферу деятельности и заняться мясным скотоводством. Грантовые средства полностью возвращены в бюджет, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.
Впрочем, Лещенко заявил, что тема роботизированных ферм не закрыта.
—В Черепановском районе есть еще один инициатор. Он уже разработал ПСД, провел геологические изыскания и заплатил за это около 10 млн рублей, — пояснил Лещенко. — Инвестор планирует установить на ферме 8 роботов.
По его словам, роботизированная ферма дает стабильное качество молока, повышает продуктивное долголетие животных, решает проблему кадрового голода. В ноябре 2019 года замминистра Светлана Невзорова отмечала, что ведомство заинтересовано в появлении в области высокотехнологичных ферм. Для этого были внесены изменения в госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». В корректировках основной акцент был сделан на поддержку КФХ и семейных фермерских хозяйств, реализующих крупные инвестпроекты и внедряющих роботизированное производство.
Фото пресс-службы правительства Томской области
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