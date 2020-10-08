Предприниматели создали в Центральном парке собственное «место силы»

В антуражном смысле акция очень походила на классический субботник: бизнесмены с поистине юннатской заботливостью размещали в лунках саженцы, испытывая от процесса безыскусную, словно в детстве, радость. Впрочем, для многих это как раз и было умиротворяющим релаксом — паузой после деловых будней или политических баталий.

Вот как описал этот тип эмоций Эдуард Кожемякин, представитель Александра Аверкина, депутата Законодательного Собрания от «Партии пенсионеров», генерального директора ООО «ПрогрессСтройГрупп»:

— Александр Александрович в этом году стал депутатом заксобрания, партия преодолела пятипроцентный барьер. Избирательная кампания была сложная, тяжелая, и этот проект для нас — светлая, творческая передышка после политических битв. Мы с Александром Александровичем активно участвуем в различных социальных проектах и, конечно же, мимо такого обаятельного и позитивного замысла тоже не могли пройти.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат усматривает в этом проекте очень позитивную и при этом самобытную, подчеркнуто новосибирскую органику.

— У Новосибирска уникальная демография — 45% его трудоспособного населения работают в сфере предпринимательства, — подчеркнул Николай Мамулат. — В среднем же по России этот показатель — 26%. И когда появляются вот такие инициативы, это говорит о том, что предприниматели у нас не просто «делатели прибыли», а еще и творческие, социально активные люди. Потому, наверное, и предпринимательское сообщество у нас больше, нежели в других регионах, и моральный климат в нем здоровый, и прирост постоянный. Недавно мы изучали статистику развития предпринимательских организаций Новосибирской области, и результаты интересные. Оказалось, что даже, несмотря на пандемию, мы находимся в фазе прироста: каждый месяц число предпринимателей в области увеличивается. Тогда как в других регионах оно либо падает, либо в лучшем случае давно не меняется. И когда такие инициативы появляются, они работают как косвенный, но яркий стимул — показывают этическое и эстетическое обаяние предпринимательства, побуждают людей заниматься бизнесом. И, конечно же, это сплачивает бизнес-сообщество — становится поводом встретиться, пообщаться.

По словам Сергея Соколова, инициаторы проекта осознанно избрали в виде талисмана не артефакт, а живой объект — цветочную аллею, ибо живущее, развивающееся создание лучше всего олицетворяет социальную динамику, созидание, творчество. Кроме того, арт-флористическая составляющая проекта — не закрытая, она, так сказать, с многоточием…

— Думаю, аллея будет пополняться другими, не менее обаятельными элементами. Какими конкретно — сейчас не скажу, мы как раз в творческом поиске. Но продолжение у замысла точно будет. Также это пространство сотворчества, совместной работы: гортензия живет долго, каждый из участников нашего сообщества может участвовать в жизни этого цветника — полить, подкормить. «Горзеленхоз» берет эту аллею на баланс. И поможет воплотить весеннее продолжение проекта — приуроченное ко Дню предпринимателей, — резюмировал Соколов.

Исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева поблагодарила предпринимателей, которые внесли значительный вклад в реализацию этого проекта:

— За надежное сотрудничество и значительный вклад в создание «Аллеи предпринимателей» города Новосибирска наша благодарность партнерам: директору ООО «СИБ» Андрей Помешкину, генеральному директору ООО «ПрогрессСтройГрупп» Александру Аверкину, генеральному директору АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергею Соколову Сергею и генеральному директору ООО «Канналайн» Дмитрию Лин.

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