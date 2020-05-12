Предпринимателям обещают списать проценты по кредитам и налоги

Президент России Владимир Путин подписал указ, который «станет правовой основой для продолжения совместной работы федеральных властей, регионов и муниципалитетов по борьбе с эпидемией коронавируса». Об этом глава государства заявил 11 мая на очередном совещании, посвященном санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

— С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Выход из режимов ограничений быстрым не будет. Он потребует значительного времени, — предупредил президент. — Начиная с 12 мая, на всех этапах, вплоть до полного завершения эпидемии, необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах.

Указом подтверждены полномочия субъектов Федерации принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков. Главы регионов, опираясь на анализ ситуации, на мнение главных санитарных врачей, будут принимать решения о характере ограничительных и профилактических мер, о том, как и в какой последовательности их можно постепенно смягчать или сохранять, а если этого требует обстановка — и дополнять. В частности, глава государства отметил, что по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия. Организации, предприятия, магазины, сфера услуг, транспорт работают с соблюдением санитарных норм. Продолжат работу все государственные и муниципальные органы власти, организации так называемого непрерывного цикла, медицинские учреждения, аптеки, финансовые структуры, торговля продуктами питания и товарами первой необходимости.

— В момент перехода к восстановлению деловой жизни мною принято решение о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики, — сообщил Путин. — Вместе с тем обращаю внимание: если руководители регионов будут вынуждены принимать решение о приостановке деятельности предприятий, которые не входят в перечень пострадавших отраслей, то они должны предусмотреть свои инструменты поддержки таких компаний, занятости их сотрудников, также обязательно согласовав эти меры с федеральным правительством.

Новый пакет мер поддержки бизнеса:

— С 1 июня запускается специальная кредитная программа поддержки занятости. Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО. Потенциально эта мера позволит поддержать 7 млн рабочих мест. Объем кредита будет рассчитываться по формуле: 1 МРОТ на 1 сотрудника в месяц, исходя из шести месяцев. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. Конечная ставка для получателей кредита будет льготной — 2%. Все, что выше, субсидирует государство. Сами проценты не надо будет платить ежемесячно, они капитализируются. Кроме того, на 85% кредит будет обеспечен государственной гарантией. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмет на себя государство. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему. Такой кредит можно будет использовать достаточно гибко — как непосредственно на выплату зарплат сотрудников, так и, например, на рефинансирование, на погашение ранее взятого беспроцентного (так называемого зарплатного) кредита. Помимо кредита, предприятия должны будут софинансировать выплату зарплат за счет собственных средств.

— Полностью списать налоги и страховые платежи предприятиям пострадавших отраслей за 2 квартал 2020 года, за исключением НДС. Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО. Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более 1,5 млн предприятий.

— Вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году в полном объеме.

— Предоставить всем самозанятым гражданам так называемый налоговый капитал в размере 1 МРОТ, за счет которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы.

— Снизить фискальное бремя на индивидуальных предпринимателей, которые заняты в наиболее пострадавших отраслях. Предоставить им в 2020 году налоговый вычет в размере 1 МРОТ в отношении страховых взносов, тем самым также дополнительно поддержать их в этот сложный период.

— Провести докапитализацию региональных государственных структур, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу и направить на эти цели 12 млрд рублей. Эти средства были заложены в нацпроекте «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на предстоящие годы.

По последним данным, приведенным президентом, число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1 млн 400 тысяч. Это в 2 раза выше уровня начала апреля. Владимир Путин на совещании поручил правительству России подготовить план комплексных действий по стабилизации рынка труда, по поддержке людей, потерявших работу.

Напомним, нерабочие недели были объявлены в России с 30 марта. Они продлились более 6 недель.

Фото с официального сайта президента России