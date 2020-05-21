Предпринимателям расскажут, как инвестировать в землю

22 мая с 14 до 15 часов на YouTube-платформе пройдет онлайн-семинар «Инвестиции в землю. Как заработать 100 % годовых. Тренды в недвижимости», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Семинар будет полезен бизнесменам, начинающим предпринимателям и всем, кого интересует развитие бизнеса и отделов продаж.

Участники смогут узнать:

можно ли зарабатывать на земельных участках 30-100 % годовых;

как удаленно можно купить и продать участок;

что происходит с рынком загородной недвижимости на данный момент;

Также участникам семинара расскажут о конкретных примерах, куда можно инвестировать прямо сейчас.

Спикер – Вадим Бодров (эксперт по инвестициям в недвижимость, владелец компании «Русские Земли», с партнерами занимается покупкой/продажей земельных участков в 20 регионах России, владелец онлайн-школы и телеграмм-канала по высокодоходным инвестициям).

Каждый участник получит личный трекер для получения максимального результата.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

Возраст 18+

Фото: pixabay.com, автор- naobim