Предпринимателям расскажут, как инвестировать в землю

22 мая с 14 до 15 часов на YouTube-платформе пройдет онлайн-семинар «Инвестиции в землю. Как заработать 100 % годовых. Тренды в недвижимости», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.
Семинар будет полезен бизнесменам, начинающим предпринимателям и всем, кого интересует развитие бизнеса и отделов продаж.
Участники смогут узнать:
Также участникам семинара расскажут о конкретных примерах, куда можно инвестировать прямо сейчас.
Спикер – Вадим Бодров (эксперт по инвестициям в недвижимость, владелец компании «Русские Земли», с партнерами занимается покупкой/продажей земельных участков в 20 регионах России, владелец онлайн-школы и телеграмм-канала по высокодоходным инвестициям).
Каждый участник получит личный трекер для получения максимального результата.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.
Возраст 18+
Фото: pixabay.com, автор- naobim
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