Огурцы и салат будут выращивать в новом тепличном комбинате «Обской»

— В последние годы в регионе производство овощей закрытого грунта достигло почти 42 тыс. тонн, что соответствует нормам потребления на душу населения в год по медицинским нормам. Планируется, что в этом году производство овощей закрытого грунта увеличится, что позволит реализовывать тепличные овощи за пределы области, — рассказал заместитель губернатора области Вячеслав Ярманов.

В ходе рабочей поездки замгубернатора ознакомился с работами по строительству тепличного комбината «Обской», который планируется открыть в 2020 году и обеспечить регион 161 рабочим местом. Производительность инвестпроекта – 6,4 тыс. тонн овощей в год, на предприятии планируется выращивать огурцы и салат. Объем инвестиций составляет 1,2 млрд рублей.

Кроме этого, Вячеслав Ярманов проконтролировал работу тепличных комбинатов «Новосибирский» и «Толмачевский». На предприятиях выращиваются томаты, огурцы, редис, базилик, руккола, сельдерей, шпинат, кинза, мелисса и другие зеленные культуры. Всего в регионе, помимо данных тепличных комбинатов, в сфере выращивания овощей закрытого грунта свою деятельность осуществляют ООО «Сады Гиганта», агрокомплекс «Емельяновский», а также небольшие теплицы.

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