Предпринимателям расскажут, как защитить бизнес от силового давления

Актуальные проблемы предпринимательского сообщества будут в центре внимания участников онлайн-конференции «Защита бизнеса от силового давления в регионе», которая состоится 15 июля. К участию приглашаются все желающие предприниматели Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Мероприятие организовано цифровой платформой «ЗаБизнес.РФ» совместно с Агентством стратегических инициатив и ведущими бизнес-объединениями – «Деловой Россией», Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и «Опорой России». Видеоконференция запланирована с участием руководства субъектов РФ, входящих в состав Сибирского федерального округа, и предпринимательского сообщества регионов.

Отмечается, что участники онлайн-встречи обсудят проблемы во взаимодействии с силовыми органами, разработают план взаимодействия по защите предпринимателей, а также получат информацию о порядке работы с платформой «ЗаБизнес.РФ». О результатах работы с обращениями и сложившейся практике в регионах расскажет генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко.

Видеоконференция состоится 15 июля 2020 года, начало в 11.00 по московскому времени. Ссылка и пароль для входа в конференцию направляются участникам, отправившим запрос на электронный адрес zabiznes.org@yandex.ru.

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