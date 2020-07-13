Школьник из Новосибирской области примет участие в Международной Менделеевской олимпиаде по химии

Новосибирский школьник Степан Епифанцев вошел в состав национальной команды России, которая примет участие в ежегодной, 54-ой Международной Менделеевской олимпиаде по химии. В 2020 году мероприятие пройдет в онлайн-формате, сообщили в пресс-службе СГК.

Олимпиада стартует 13 июля. В ней примут участие команды более чем из 20 стран. Всего на встречу в режиме онлайн выйдут более 100 школьников из России, Китая, Австрии, Саудовской Аравии, Македонии, Армении, Израиля, Беларуси, Венгрии, Болгарии, Турции и ряда других стран.

Степан Епифанцев закончил 10 класс в Специализированном учебно-научном центре при НГУ. В прошлом году стал призером Всероссийской олимпиады школьников. Как и все члены команды России, Степан прошел два отборочных турнира. По результатам второго, школьники, занявшие первые 10 мест в турнирной таблице, были отобраны в команду на Международную Менделеевскую олимпиаду.

— Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии — это уникальный образовательный проект. Он ежегодно объединяет одаренных учащихся из разных стран, чтобы юные химики могли испытать свои знания и раскрыть свои таланты. Это очень серьезный турнир: уровень подготовки команд высочайший, ведь в их состав входят победители национальных олимпиад школьников. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что на Международной Менделеевской олимпиаде мы встречаемся с будущим химической науки, — сообщил исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко — одного из соорганизаторов олимпиады Александр Чередник.

Фото предоставлено пресс-службой СГК