Предприятиям региона выделено 25 млн рублей на техническое перевооружение

В ходе реализации региональной госпрограммы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области» девять предприятий инвестировали в приобретение нового технологического оборудования. В результате запуска установок расширился диапазон выпускаемой продукции, повысилось качество изделий, увеличились объёмы производства, появились новые высокотехнологичные рабочие места, сообщили в пресс-службе регионального минпромторга.

В этом году из областного бюджета выделили 25 млн рублей на поддержку компаний на приобретение оборудования. Деньги получили ОАО «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования», ПАО «Сиблитмаш», ООО «Геркулес-Сибирь», ООО «Сибэлектропривод», АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат», ООО «ЗТИ Сибирь», ООО «Производственно-коммерческая фирма Теплодар», АО «Новосибирской Механический завод «Искра»», ООО «Нео-Пак».

Отмечается, что, воспользовавшись финансовой поддержкой, организации–победители смогли купить 20 установок на общую сумму 216 млн рублей.

— Например, на «Сибэлектроприводе» начали выпускать сложные детали для тепловозов, используемых ОАО «РЖД». На «Новосибирском КБК» создали 28 рабочих мест, открыли автоматическую линию для производства гофротары с одноцветной печатью, запустили в работу фальцевально-склеивающий станок, — уточнили в министерстве.

Кроме того, в 4 раза увеличилось производство сухих строительных смесей на «Геркулес-Сибирь». Компания «ПКФ Теплодар» запустила в линейку теплоаккумулирующих дровяных отопительных печей, начала производить универсальные баки для мобильной печи. Теперь руководство предпроиятия готовится к экспорту в Европу.

Наопмним, конкурсный отбор организаций на предоставление субсидий из областного бюджета проводился в рамках подпрограммы «Техническое перевооружение промышленности Новосибирской области» региональной государственной программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области».

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny