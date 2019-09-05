Банковские гарантии по-новому

Большинство кредиторов сегодня выдает такие бланки на бумажном носителе с подписью и печатью. Однако, в последнее время наблюдается тенденция перевода всех услуг, в том числе банковских, «в цифру». В связи с тем, что Банк «Левобережный» (ПАО) стремится сделать взаимодействие клиента с банком максимально удобным и комфортным, он постоянно совершенствует собственные технологии и сервисы.

Теперь банк перешел на выдачу бланков банковских гарантий с электронно-цифровой подписью (ЭЦП), подлинность которой бенефициар без труда проверит без запроса подтверждения гарантии в банке. Это значительно упрощает процедуру оформления и подписания бланка гарантии, делает процесс выдачи гарантии быстрее и, соответственно, экономит время клиента.

Пока новая форма бланка гарантии не станет привычной для клиентов, которые ранее пользовались формой бланка гарантии на бумажном носителе, Банк «Левобережный» будет выдавать бланк ЭЦП и дублировать бланк за подписью и печатью.

Подать заявку на оформление банковской гарантии можно онлайн на сайте банка.

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Фото: пресс-служба банка