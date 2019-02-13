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Представители АО «РЭС» приняли участие в заседании комиссии

  • 13/02/2019, 14:36
Наиболее актуальными и важными для предпринимательского сообщества по-прежнему остаются вопросы технологического присоединения к электрическим сетям.

заседание комиссии по взаимодействию субъектов малого и среднего предпринимательства8 февраля 2019 года в управлении предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска прошло очередное заседание комиссии по взаимодействию субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска с ресурсоснабжающими организациями, сообщили в пресс-службе АО «РЭС».

Встреча проходила в формате «круглого стола», в ходе которого обсуждались вопросы доступа к энергоресурсам для представителей малого и среднего бизнеса. В мероприятии приняли участие крупные ресурсоснабжающие предприятия – АО «РЭС», Новосибирского филиала ООО «СГК», МУП «Горводоканал», ОАО «Новосибирскэнергосбыт», а также представители общественных организаций и объединений, предприниматели города Новосибирска.

Наиболее актуальными и важными для предпринимательского сообщества по-прежнему остаются вопросы технологического присоединения к электрическим сетям, поэтому большая часть вопросов от собравшейся аудитории была адресована представителю АО «РЭС» Алексею Ивановичу Хоруженко – директору по технологическим присоединениям сетевой организации.

Отвечая на вопросы предпринимателей, Алексей Иванович отметил, что на официальном сайте АО «РЭС» создан сервис «Личный кабинет», с помощью которого потребители, относящиеся к п. 12.1, 13 и 14 Правил технологического присоединения, в том числе юридические лица и индивидуальные предприниматели с заявляемой мощностью до 150 кВт, могут значительно сэкономить свое время и подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям в электронном виде. Кроме этого, посредством личного кабинета можно получить и подписать договор о технологическом присоединении, а также осуществлять контроль за его заключением и исполнением. Данный сервис был реализован в рамках внедрения целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» в Новосибирской области и по итогам 2018 года доля заявок в электронном виде уже достигла 68,6%.

Также для собравшейся аудитории были интересны различные правовые аспекты технологического присоединения к электрическим сетям, по конкретным вопросам предприниматели получили от Алексея Хоруженко исчерпывающие разъяснения.

В целом, участники встречи оценили прошедшее мероприятие как конструктивный диалог между ресурсоснабжающими компаниями города и предпринимателями, в котором полноценно был рассмотрен весь спектр актуальных вопросов, найдены пути решения проблем, а также закреплены механизмы взаимодействия.

Фото: пресс-служба компании

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