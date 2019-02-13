Инвестор готов вложить в трамвай на Плющихе 6,7 млрд рублей

В начале февраля на подведении итогов социально-экономического развития Октябрьского района в 2018 году мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что близок к реализации проект строительства трамвайной линии на Плющихинский жилмассив в рамках концессионного соглашения.

— Проект строительства трамвайной линии мы прорабатываем давно, и сейчас он весьма близок к реализации. При этом мы не собираемся использовать бюджетные деньги, что очень важно, речь идет о концессионном соглашении, есть предложения от потенциальных инвесторов. Тема транспортной доступности для района — кричащая, надо находить нестандартные подходы. Выезд из Плющихинского микрорайона на общественном транспорте — это совершенно реальная задача, и мы будем продвигать этот проект. Рассматривается вариант трамвайной линии от улицы Татьяны Снежиной до «Сада Мичуринцев» и на «Золотую Ниву», — рассказал Анатолий Локоть.

В ответ на запрос редакции InfoPro54 департаменты транспорта и экономики мэрии через пресс-службу сообщили следующее: «предложения о создании указанного объекта на условиях концессионого соглашения поступили от ряда компаний». О каких компаниях речь — в департаментах говорить отказались, отметив, что сейчас идет подготовка документов для объявления конкурса на привлечение концессионера.

— В соответствии с представленными потенциальным инвестором исходными данными и расчетами финансово-экономической модели реализации проекта общий объем инвестиций с учетом НДС составит 6,7 млрд рублей. Срок концессионного соглашения — 30 лет, из которых 2 года — инвестиционный этап, 28 лет — эксплуатационный период, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Департаменты подчеркивают, что мэрия заинтересована в создании новой трамвайной линии на Плющихинском жилом массиве и развитии соответствующей инфраструктуры, включая реконструкцию депо и обновление подвижного состава.

— Согласно предварительно определенным параметрам проекта, концессионер обязуется осуществить строительство трамвайных путей с сопутствующими инфраструктурными объектами, реконструкцию Правобережного трамвайного депо, приобретение современных трамвайных вагонов. По окончании строительства и формирования трамвайного парка объект концессии передается в муниципальную собственность, но эксплуатируется концессионером, — пояснили редакции.

Окупаемость инвестиций предполагается за счет выручки от перевозки пассажиров по регулируемым тарифам, бюджетных инвестиций на стадии создания объекта концессии, а также бюджетных субсидий, компенсирующих часть эксплуатационных расходов концессионера и оплату проезда льготных категорий граждан. Более детально эти параметры будут озвучены после подготовки документов концессии.

— Учитывая, что финансирование проекта предполагается, в том числе за счет бюджетной составляющей, варианты финансово-экономической модели проекта в настоящее время прорабатываются специалистами профильных департаментов мэрии в целях достижения наиболее оптимальных условий концессионного соглашения, — говорится в ответе.

В апреле 2018 года предложение по модернизации трамвайно-троллейбусной сети правобережной части Новосибирска на заседании областного инвестсовета высказала дочерняя структура госкомпании «Автодор» — ООО «Автодор-Инвест». Управляющий директор компании Юрий Волков предлагал реализовывать проект в форме концессионного соглашения в рамках 115-ФЗ, где концедентом выступит мэрия Новосибирска, концессионером —специально созданная под проект компания, а гарантом — правительство Новосибирской области. Первый этап проекта предусматривал достройку линии до метро «Золотая Нива», по Гусинобродскому шоссе в сторону строящегося автовокзала, где будет построен пересадочный узел, и далее вниз по улице Татьяны Снежиной на Плющихинский жилмассив. Предварительный объем инвестиций в два первых этапа в ценах начала 2018 года составлял 11 млрд рублей. Из них 4,6 млрд компания планировала направить на подвижной состав: приобрести 70 трамваев по цене 55 млн рублей, 50 троллейбусов — 14 млн рублей. К октябрю-ноябрю 2018 года «Автодор-Инвест» планировал довести проект до стадии подачи частной концессионной инициативы и выйти с ним в мэрию Новосибирска. На заседании совета заммэра города Данияр Сафиуллин отмечал, что проект уже обсуждался в мэрии и получил предварительное одобрение.

Редакция отправила запрос на комментарий в ГК «Российские автомобильные дороги».

Ранее интерес к проекту также проявляли УК «Лидер» и «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК, входит в ГК «Роскосмос»), которая планировала вложить в него 40 млрд рублей.

Компания «Автодор» создана в 2013 году. Ее собственником является государство. Основное направление деятельности — строительство платных дорог. В ООО «Автодор-Инвест» 51% принадлежит госкомпании «Российские автомобильные дороги», 49% — ООО УК «Росинфра». В 2016 году компания вышла на рынок ГЧП, МЧП и концессии в ЖКХ, транспортной и социальной сфере. В работе более 100 проектов, в том числе 5 в сфере модернизации и развития трамвая. В январе 2018 года компания предложила правительству Челябинской области заключить трехстороннее соглашение по комплексной модернизации транспортной инфраструктуры, стоимость инвестиций 4 млрд рублей.

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