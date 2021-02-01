Преимущества и особенности аэролодок

Купить аэролодки можно по разумной стоимости, и лучше делать это непосредственно у производителя. Прекрасно зарекомендовали себя в эксплуатации плавательные средства бренда Север.

Отличительные особенности аэролодок

Аэролодки отличаются универсальной проходимостью по мелководью. Их используют для перемещения по заболоченным территориям и горным протокам. Плавательные средства такого типа прекрасно подходят для водоемов с минимальной глубиной, а также для болот. Создание амфибийных лодок было связано с несовершенством имевшихся судов. Моторным аналогам требуются водоемы определенной глубины, судам, имеющим воздушные подушки – гладкая поверхность.

Движение аэролодок происходит за счет воздушного винта, создающего тягу, позволяющую избежать повреждений плавсредства.

Аэрокатеры обладают полимерной броней, к преимуществам которой относят:

прочность;

устойчивость к механическим воздействиям;

стойкость к перепадам температур.

Днище имеет вид чешуи, такое крепление гарантирует отличную маневренность. ПВХ-материалу присущи отменные прочностные характеристики. Аэролодки отлично подходят для круглогодичной эксплуатации.

Основой лодок служат надувные баллоны, изготовленные из невосприимчивой к механическим воздействиям ПВХ-ткани.

Суда такого типа https://severboat.ru/ часто приобретают для эксплуатации в суровых условиях. Они сделаны из высококачественного полимерного материала и оснащаются надежными стальными моторами.

Двигатели современных аэролодок отличает оптимальная силовая тяга. При желании можно подобрать модификацию под любой бюджет.

Достоинства амфибийных лодок

Одно из ключевых достоинств амфибийных лодок заключается в способности выезда на берег, передвижений по снегу и обледеневшим поверхностям. Покрытие не обязательно должно быть ровным. Судно способно перемещаться по ледяным глыбам. В моменты движения на большой скорости можно притормаживать перед выездом на лед.

Аэробаты отличает повышенная вместимость и грузоподъемность. Это позволяет брать на борт большое количество пассажиров и тяжелые грузы. Самые бюджетные модификации могут транспортировать груз весом в тонну.

Наличие резиновых накладок обеспечивает безопасную эксплуатацию плательных средств. Даже если половина подушек окажется повреждена, лодка продолжит оставаться на плаву.

Амфибийные суда обладают продуманной конструкцией, под секциями у них ничего нет – это позволяет им перемещаться по льдинам. Лодки при этом не контактируют со льдом или водой.

Лопасти, совершая обороты, двигают судно, отталкивая его от воздуха. Повороты лодки также происходят за счет воздуха. За лопастями находится киль, изменяющий угол расположения и за счет этого поворачивающий судно.

Вращение лопастей обеспечивает двигатель внутреннего сгорания, такой же, как в обычным автомобиле.

Аэролодки представляют собой крутую технику, они более быстрые и экономичные по сравнению с обычными. Позволить себе покупку аэроглисссера могут далеко не все, хотя он отлично подходит для активного отдыха. Некоторые рыбаки объединяются и покупают такую технику в складчину. Это уникальный транспорт по многим параметрам превосходящий классические лодки.