В Новосибирской области актуализируют патентную систему налогообложения

Правительством Новосибирской области одобрена актуализация патентной системы налогообложения в регионе, направленная на пополнение перечня видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная система, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Изменения в проект закона рассмотрены на заседании 1 февраля.

По словам министра финансов региона Виталия Голубенко, патентную систему предлагается пополнить шестнадцатью видами деятельности в числе которых конкретизированные виды деятельности, ранее входившие в перечень «прочих услуг производственного характера», а также вид деятельности, ранее востребованный на ЕНВД: «деятельность стоянок для транспортных средств».

Также изменения направлены на поддержку налогоплательщиков единого налога, перешедших на «временные федеральные патенты», и исключения необходимости их последующего перехода на общую систему налогообложения. Для этого по видам деятельности «розничная торговля» и «услуги общественного питания» увеличивается площадь торговых залов и залов обслуживания посетителей: с 50 до 150 кв. м. Данное увеличение предлагается ввести на два года. Министр подчеркнул, что изменения направлены на поддержку налогоплательщиков единого налога и предоставление им времени, достаточного для формирования стратегии дальнейшего развития своего бизнеса.

Кроме того, в дополнительный перечень видов деятельности включена «Аренда прогулочных судов, предназначенных для эксплуатации в морских прибрежных водах, с экипажем». Это изменение является продолжением модернизации патентной системы в части расширения спектра возможностей предпринимателей по реализации предпринимательской инициативы.

Отмечается, что далее документ будет направлен на рассмотрение в законодательное собрание Новосибирской области.