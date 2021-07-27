Преимущества печати на футболках и ручках

Особым спросом пользуются брендированные футболки, ручки, чашки, упаковочные пакеты, разнообразные аксессуары и др.

Особенности печати на футболках

Для переноса изображений на ткань используются различные печатные технологии, которые отличаются стоимостью, скоростью печати, используемыми материалами и оборудованием. Для выполнения работ необходимо приобрести женские футболки оптом дешево, выбрав подходящий размер и цвет.

Для печати используются такие основные технологии:

прямая цифровая;

шелкография;

термотрансфер;

сублимация;

флексография.

Метод прямой цифровой печати позволяет получить качественное, яркое и стойкое к внешним воздействиям изображение. Отчетливо видна каждая деталь, при этом за такой футболкой легко ухаживать.

Можно заказать любой тираж, но для работы используют только натуральные материалы. Для следует купить детские футболки оптом, выбрав необходимый размер и цвет. Для шелкографии характерно оптимальное соотношение стоимости и качества, рисунок наносится, как на натуральные, так и синтетические ткани.

К главным преимуществам термотрансферной технологии относится высокая скорость выполнения работ, хорошая цветопередача, долговечность принта на изделии. Печать возможна только на белых или светлых футболках.

Метод сублимационной печати пользуется особым спросом. Он позволяет получить качественное, насыщенное и стойкое изображение с отличной термостойкостью. Печатать можно любые картинки, фотографии, надписи, логотипы и пр.

Отличительной особенностью флексографии является отличное качество, долговечность принта, возможность создания бархатистых и гладких поверхностей. Брендированные футболки пользуется высоким спросом. Они могут быть использованы в качестве подарка, сувенирной продукции, элемента корпоративного стиля, униформы и др.

Преимущества ручек с логотипом

Кроме футболок, можно заказать промо ручки оптом по выгодной стоимости. Они представлены в широком ассортименте, и бывают металлическими или пластиковыми разных производителей.

Это один из самых эффективных методов рекламы независимо от направления деятельности компании. Канцелярские товары применяются повсеместно и позволяют ненавязчиво прорекламировать бренд, его продукцию или оказываемые услуги.

На поверхность ручки можно нанести любую информацию: название и адрес компании, контакты и логотип, сайт и рисунок в корпоративном стиле. При оформлении заказа следует выбирать качественные материалы, цвет, форму, а перенос изображений и надписей выполняется по современной печатной технологии. Лучше выполнить печать на клипсе или в верхней части ручки, так она будет видна во время пользования.