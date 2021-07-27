Онлайн-кинотеатр KION открыл Фестиваль уличного кино в Новосибирске

24 и 25 июля онлайн-кинотеатр KION представил Фестиваль уличного кино в Новосибирске и показал конкурсную программу 2021 года, состоящую из девяти короткометражных фильмов. В неформальной обстановке пространства «Балкон» гости не только выбрали лучший фильм, но и приняли участие в мастер-классах, розыгрышах подарков, спортивных активностях и образовательной программе Фестиваля.

Фестиваль уличного кино — это масштабный показ короткометражных фильмов под открытым небом, основная миссия которого познакомить аудиторию с независимыми картинами российских авторов. Для конкурсной программы этого года онлайн-кинотеатр KION отобрал девять работ, в которых приняли участие Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник, Варвара Шмыкова и другие актеры.

Сразу после просмотра гости Фестиваля приняли участие в голосовании за лучший фильм. Традиционно победителя программы зрители выбирают с помощью фонариков, а специальное устройство — люксометр — замеряет уровень света.

После завершения конкурса все фильмы Фестиваля уличного кино можно будет посмотреть на платформе онлайн-кинотеатра KION.