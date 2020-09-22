Хорошей инвестицией в будущее может стать приобретение профессии системного администратора.

На специальных курсах можно получить навыки трудовой деятельности в команде системных администраторов, научиться решать практические задачи.

Системный администратор является одним из главных сотрудников технического отдела организаций. Он обеспечивает работоспособность компьютерного оборудования, проектирует, администрирует и модернизирует локальную сеть, поддерживает центральный сервер. Системный администратор закупает компьютеры и отвечает за информационную безопасность компаний, прекрасно ориентируется в инновациях виртуального рынка. В обязанности этого специалиста входит тестирование новых программ, настройка купленного оборудования.

Преимущества профессии системного администратора

Курсы системного администратора способны стать гарантией успешного трудоустройства. Это отличная возможность для получения новой профессии и повышение квалификации.

Среди главных преимуществ данной профессии можно выделить:

Достойную оплату труда. Хорошие перспективы карьерного роста. Востребованность. Возможность работать по свободному графику. Возможность совмещения трудовой деятельности сразу в нескольких небольших компаниях. Освоение инновационных технологий.

Размер заработной платы системного администратора зависит от выполняемых им функций, опыта, компетентности.

Это очень перспективная специальность, спрос на нее с каждым годом только растет. Есть даже персональный праздник представителей данной профессии, его отмечают ежегодно в последнюю пятницу второго летнего месяца.

Системные администраторы могут работать как в офисе, так и на фрилансе. Представители этой профессии взаимодействуют с самыми современными технологиями. У них всегда есть возможность подработки в компаниях, штат которых не предусматривает наличия системного администратора, находящегося в офисе на постоянной основе.

Этот специалист вправе самостоятельно принимать решения, для него открыты все перспективы карьерного роста – и горизонтального, и вертикального. Он может стать системным архитектором или руководителем отдела.

Из навыков системному администратору необходима привычка работать самостоятельно, стрессоустойчивость, логическое мышление, стремление к проявлению инициативы, дисциплина. Чтобы устроиться на эту должность, требуется профильное образование, но институт заканчивать необязательно, можно ограничиться курсами.

Сфера информационных технологий в РФ стремительно развивается, поэтому профессия системного администратора очень востребовано. Спрос на таких специалистов зачастую превышает предложение. Найти работу системного администратора не проблема. Многие трудятся по «приходящему» принципу – посещают офис исключительно при появлении какой-нибудь проблемы.

Труд системных администраторов хорошо оплачивается и в России, и за границей.

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