Сентябрьский бой UFC 253: что думают букмекеры

Исраэль Адесанья — Пауло Коста

Встреча двух бойцов состоится 26 сентября 2020 года (по Московскому времени — 27 сентября) в Абу-Даби на Бойцовском острове. В рамках ивента спортсмены будут сражаться за титул в среднем весе. Букмекеры уже открыли свои линии и ведут прием ставок. Расскажем, кого считают фаворитом.

Эти два бойца за всю свою карьеру еще ни разу не проиграли. На счету Адесаньи 14 нокаутов из 19 встреч. У Косты 11 нокаутов в 13 боях. То есть, шансы на победу у соперников практически равные, это видно из коэффициентов БК Марафон и других топовых букмекеров. Проведем небольшой анализ.

Исраэль Адесанья еще ни разу не проигрывал, хотя провел 19 боев. На данный момент он является действующим чемпионом UFC. Его стиль боя сравнивают с Макгрегором и Силва. Он впечатляет своей ударной техникой, а также таймингом. Если он сумеет держать на расстоянии массивного Косту, тогда победа ему обеспечена.

Пауло Коста — экс-чемпион в среднем весе. В профессиональные бои пришел на год раньше своего оппонента — в 2017 году. Аналитики считают, что какой-то уникальной фишки у спортсмена нет, но зато он умеет идеально защищаться от тейкдаунов, а также демонстрировать у сетки опасные комбинации. Его задача — держать короткую дистанцию и не терять время.

Букмекерская компания 1хСтавка дает коэффициент на победу Исраэля — 1,63. Подобная ситуация и в Фонбете, котировки на Косту — 2,40. Компания Париматч считает, что бой закончится не позже 3 раунда — 1,65.

Доминик Рейес — Ян Блахович

Еще один поединок в андеркарте главного боя UFC 253 — это встреча американского бойца Доминика Райерса и поляка Яна Блаховича. Райерс уже был претендентом на титул в своем весе, за карьеру провел 13 боев. Только раз он уступил Джону Джонсу, который считается сильнейшим бойцом. В принципе, фанаты до сих пор считают, что судьи приняли неправильное решение. Реальный исход встречи — редкая ничья, а не поражение Доминика.

Блахович впервые за свою карьеру добрался до боя такого уровня. Но спортивные капперы считают, что яркого дебюта не будет. Американец явно настроен на победу и в этот раз точно не упустит свой шанс. Сильная сторона Доминика — затяжные атаки, а также непредсказуемость. Тяжело просчитать его действия в октагоне. Рейес умеет быстро наносить десятки ударов. Сопернику не помогает даже глухая защита.

Блахович проигрывал 8 раз, но также он одержал 26 побед. В целом, его путь волнообразный. Например, он умудрился слить бой Камминсу и Густафсону, которые в тот момент вышли из боевого строя. Сильные стороны Яна — уверенность в партере, идеальные боковые удары, проработанная ближняя дистанция.

Вы можете скачать Марафонбет на телефон, чтобы следить за котировками на бои. На данный момент в явных фаворитах американский спортсмен. Все букмекеры придерживаются этого мнения. Например, коэффициент на его победу в Винлайн — 1,35. На победу Яна 1хСтавка дает 3,13. Осталось дождаться боя. Вполне возможно, что поляк все-таки докажет Дайне Уайт и всем остальным, что умеет побеждать, а может — не подведет явный фаворит встречи.