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Президент подписал закон об ужесточении административной ответственности за повторное самовольное подключение к электрическим сетям

  • 05/06/2019, 13:16
Документ вступает в силу 9 июня 2019 года.

Ужесточение административной ответственности за повторное самовольное подключение к электрическим сетям29 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 3.5 и 7.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» №114-ФЗ, увеличивающий размеры административных штрафов за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям. Указанный документ вступает в силу 09 июня 2019 г.

Как сообщалось ранее, в феврале 2018 года Правительством РФ было принято решение одобрить поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части усиления административной ответственности за повторное самовольное подключение к сетям инфраструктуры и использование энергетических ресурсов)». А 8 ноября  депутаты Государственной Думы Российской Федерации приняли в первом чтении данный законопроект.

На территории Новосибирска и области достаточно остро стоит проблема незаконного потребления электроэнергии, в том числе путем самовольных подключений к электросетям.

Со стороны  акционерного общества «Региональные электрические сети», которое является системообразующим электросетевым предприятием энергосистемы региона, ведется постоянная работа по пресечению незаконного потребления в рамках реализации долгосрочной комплексной программы по работе с потерями электрической энергии.

Основными этапами данной работы являются:

Как показывает статистика по городу Новосибирску, подавляющее большинство  выявленных случаев (более 97%) – это повторные нарушения. Вместо того, чтобы оформить надлежащим образом договор энергоснабжения и получать коммунальную услугу на законных основаниях, недобросовестные потребители после их принудительного отключения намеренно идут на правонарушение, снова подключаясь к электросетям самовольно.

Подписание данного закона позволит применять к нарушителям более жёсткие меры административной ответственности (со значительным увеличением суммы штрафов) за повторное самовольное подключение к сетям инфраструктуры и самовольное использование энергоресурсов. Это, безусловно, должно повысить эффективность мер воздействия на недобросовестных потребителей.

Таким образом, изменения в КоАП РФ направлены на защиту прав энергоснабжающих организаций в части борьбы с хищениями электроэнергии, что в конечном итоге призвано снизить коммерческие потери при её транспорте, а, следовательно, повысить качество электроснабжения потребителей.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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