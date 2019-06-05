ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» ограничит подачу газа МУП «КБУ»

С 06.06.2019 будет введён режим ограничения поставки газа в отношении МУП «КБУ». Подача газа на газоиспользующее оборудование котельных «Вега» и «Новая» будет ограничена на 100% по одному из двух контрактов, заключённых между МУП «КБУ» и ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», сообщили в пресс-службе компании.

Причиной введения ограничения послужило отсутствие оплаты потреблённого топлива за период с января текущего года: по состоянию на 29.05.2019 неоплаченная сумма задолженности превышает 140 млн рублей.

— Неоднократные переговоры с руководством предприятия не привели к нормализации ситуации с расчётами за поставленное топливо. В результате, поставщик газа вынужден приступить к реализации мер, предусмотренных законодательством. В частности, в соответствии с Правилами ограничения подачи (поставки) и отбора газа (утверждены постановлением Правительства РФ №1245) основанием для ограничения подачи газа является неисполнение обязательств по оплате поставляемого газа в установленные договором сроки, допущенное потребителем более 2-х раз, — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что введенное ограничение подлежит отмене только после погашения потребителем задолженности.

Ранее, ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» объявил об ограничении подачи газа ФГУП «УЭВ» за систематические нарушения ФГУП «УЭВ» договорных условий оплаты.

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