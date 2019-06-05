 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» ограничит подачу газа МУП «КБУ»

Причиной введения ограничения послужило отсутствие оплаты потреблённого топлива за этот год.
  • 05/06/2019, 13:52
ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» ограничит подачу газа МУП «КБУ»

С 06.06.2019 будет введён режим ограничения поставки газа в отношении МУП «КБУ». Подача газа на газоиспользующее оборудование котельных «Вега» и «Новая» будет ограничена на 100% по одному из двух контрактов, заключённых между МУП «КБУ» и ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», сообщили в пресс-службе компании.

Причиной введения ограничения послужило отсутствие оплаты потреблённого топлива за период с января текущего года: по состоянию на 29.05.2019 неоплаченная сумма задолженности превышает 140 млн рублей.

— Неоднократные переговоры с руководством предприятия не привели к нормализации ситуации с расчётами за поставленное топливо. В результате, поставщик газа вынужден приступить к реализации мер, предусмотренных законодательством. В частности, в соответствии с Правилами ограничения подачи (поставки) и отбора газа (утверждены постановлением Правительства РФ №1245) основанием для ограничения подачи газа является неисполнение обязательств по оплате поставляемого газа в установленные договором сроки, допущенное потребителем более 2-х раз, — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что введенное ограничение подлежит отмене только после погашения потребителем задолженности.

Ранее, ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» объявил об ограничении подачи газа  ФГУП «УЭВ» за  систематические нарушения ФГУП «УЭВ» договорных условий оплаты.

Фото: pixabay.com, автор- darf_nicht_mehr_hochladen

Популярное с сайта

20 тонн арбузов из Казахстана не пустили в Новосибирскую область

20 тонн арбузов из Казахстана не пустили в Новосибирскую область

05/06/2019, 15:13
Продукция перевозилась в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата.
Введен в эксплуатацию долгострой на ул. Беловежская в Новосибирске

Введен в эксплуатацию долгострой на ул. Беловежская в Новосибирске

05/06/2019, 14:57
В ближайшее время жильцам начнут выдавать ключи.
ИЯФ СО РАН и НГТУ НЭТИ открывают новую магистратуру для будущих инженеров

ИЯФ СО РАН и НГТУ НЭТИ открывают новую магистратуру для будущих инженеров

05/06/2019, 13:00
Новая магистратура может стать источником кадров для программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».

Актуальный разговор

Гендиректор и учредитель агентства недвижимости «Большой Город» Жанна Волобуева

За что мы платим: риэлторы — это независимые эксперты, роль которых только возрастет

Все материалы
Новости

В Новосибирской области выдано 48 государственных жилищных сертификатов на сумму 105,619 млн рублей

05/06/2019, 18:04

Новосибирская область на 43 месте по доступности мобильной связи

05/06/2019, 16:55

Дарья Украинцева пойдет в мэры от партии «Зеленые»

05/06/2019, 16:20

Никакой вам кухоньки!

05/06/2019, 16:15

Спрос на бойлеры в Новосибирске вырос более чем на 5 %

05/06/2019, 16:08

20 тонн арбузов из Казахстана не пустили в Новосибирскую область

05/06/2019, 15:13

Введен в эксплуатацию долгострой на ул. Беловежская в Новосибирске

05/06/2019, 14:57

ИЯФ СО РАН и НГТУ НЭТИ открывают новую магистратуру для будущих инженеров

05/06/2019, 13:00

Очередной тендер по четвертому мосту объявлен в Новосибирске

05/06/2019, 12:03

Центр томографии прошел повторную госэкспертизу

05/06/2019, 10:26
Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска