Президент России продлил нерабочую неделю до конца апреля

— Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире ещё не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну — с сохранением за работниками их заработной платы, — заявил президент России Владимир Путин, выступая со вторым за последнее время обращением к гражданам России.

В то же время глава государства отметил, что в разных регионах страны и даже муниципалитетах ситуация складывается по-разному. Поэтому где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений.

— В этой связи субъектам, главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий — как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики, и ключевой инфраструктуры, — подчеркнул Владимир Путин. — То есть, повторю, регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации, будут принимать решения о том, какой режим в субъекте Федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента России, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан.

По словам президента, как и прежде будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения. Если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, а также для образовательных, научных организаций, то регионы будут обязаны согласовывать такое решение с федеральным правительством.

Путин не исключил, что, исходя из развития ситуации, могут быть приняты дополнительные решения, а если обстановка позволит, объявленный период вынужденных нерабочих дней будет скорректирован в сторону его сокращения.

Фото с сайта kremlin.ru