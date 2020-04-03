Спасать от коронавируса будут новые ИВЛ и инфекционные бригады

В настоящее время идёт докомплектация медучреждений Новосибирской области новым оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) на средства фонда губернатора и федеральные ресурсы. Об этом в ходе брифинга в правительстве региона сообщила главный инфекционист области Лариса Позднякова. По её словам, проведена экспертиза возможностей использования в качестве резерва уже имеющегося в учреждениях здравоохранения медоборудования.

— Эта цифра достаточно хорошая, — говорит Позднякова о результатах экспертизы. — Плюс мы ожидаем, конечно, поставку из федерального центра и того, что мы закупаем на средства ЧС.

Новым «коронавирусным» оборудованием уже оснащены специальные «инфекционные бригады», созданные на базе станции скорой помощи Новосибирской области.

— Мы осуществляем перевозку больных с диагнозом «коронавирусная инфекция» в капсуле Bio-bag в инфекционный стационар, — рассказывает анестезиолог-реаниматолог Ленинской подстанции скорой помощи Сергей Альтенгоф. — Помимо капсулы, в которую помещается пациент, у нас есть индивидуальные средства защиты, они помогают обезопаситься.

Как поясняют врачи, Bio-bag — это спецносилки для транспортировки человека с подозрением на заражение особо опасными инфекциями в стационар. Она полностью изолирована, оснащена устройством, подающим очищенный воздух или кислород пациенту, а также фильтрует воздух на выходе. В капсулу интегрированы перчатки для медиков, порты для подключения аппаратуры. Врач наблюдает за состоянием пациента через большие прозрачные окна и может безопасно проводить различные медицинские манипуляции. После госпитализации больного проводят дезинфекцию капсулы и автомобиля скорой помощи.

Помимо оборудования, «инфекционные бригады» полностью укомплектованы и средствами защиты.

— Бригады обеспечены одноразовыми халатами и масками, все прошли инструктаж, в том числе и о том, как защитить себя, — рассказывает и.о. старшего фельдшера указанной подстанции Ирина Похламкова. — Например, приезжая на такой вызов, надевают маску и на пациента. То, что есть потенциальная опасность заражения коронавирусной инфекцией, выясняется ещё при обращении. У нас есть специальный опросник, диспетчер обязательно уточняет, был ли человек за рубежом, когда и с кем контактировал.

Что касается средств защиты, то в области и в областном центре ждут их дополнительного поступления. В частности, как уже сообщалось, в Новосибирск в ближайшее время транзитом из Китая будет завезена партия марлевых повязок в количестве около 300 тысяч штук. Такое поручение ранее давал глава города Анатолий Локоть.

— Этот транспорт уже пересёк границу и движется к нам в город Новосибирск, — сообщил мэр на еженедельной пресс-конференции. — В ближайшее время повязки приедут. Они будут поступать в лечебные заведения, в учреждения, которые обеспечивают жизнедеятельность города Новосибирска. Их получит персонал, работающий в обсерваторах. Безусловно, значительная доля поступит в свободную продажу в «Муниципальную аптечную сеть».

По информации правительства Новосибирской области, в настоящее время в регионе имеются 69 свободных койко-мест для возможных пострадавших от коронавируса на базе инфекционной больницы. В регионе зарегистрированы 10 случаев заражения жителей области, вернувшихся из загранпоездок. Двое из заразившихся вылечены.

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