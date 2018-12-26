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Президент утвердил поправки в закон о долевом строительстве

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам.
  • 26/12/2018, 18:32
baukran

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий контроль над использованием застройщиками денежных средств участников долевого строительства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В первую очередь документом устанавливается, что с 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Деньги можно будет получить только после передачи квартир хозяевам, а строительство будет осуществляться за счет банковских кредитов.

Закон также предусматривает переход на новую схему финансирования долевых проектов, включая уже запущенные.

Данный закон наделяет Фонд защиты прав дольщиков возможностью создать дочернюю компанию для достройки необходимых объектов в случае банкротства застройщиков.

Фото: pixabay.com, автор- analogicus

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