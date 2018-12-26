На директора страховой компании «Респект» заведено уголовное дело

Генеральному директору СК «Респект» Александру Артамонову вменяется ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», сообщает Единый реестр застройщиков (ЕРЗ).

По версии правоохранителей компания, занимающаяся страхованием ДДУ, якобы игнорировала выплаты компенсаций пострадавшим дольщиках вологодской компании «Стройиндустрия», признанную банкротом (конкурсное производство) в начале нынешнего года. Страхованием ДДУ занималась компания «Респект», и поскольку банкротство является страховым случаем, она обязана была выплатить дольщикам компенсации.

Однако, как сообщили дольщики, в компании им заявили, что не признают этот случай страховым, поскольку в отношении застройщика возбуждено уголовное дело. «Респект» еще осенью 2017 года предъявил к застройщику иск, чтобы разорвать договор страхования на основании того, что «Стройиндустрия», якобы ввела компанию в заблуждение.

Как выяснилось, уголовное дело в отношении Александра Артамонова было возбуждено еще в июле нынешнего года. Предприниматель с обвинением не согласен и намерен его обжаловать.

Напомним, СК «Респект» до недавнего времени являлась крупнейшим страховщиком, имеющим право заниматься заключением договоров страхования гражданской ответственности застройщиков (ГОЗ). Она занимала около 80% рынка страхования, а объем собранных с застройщиков средств за 2017 год составил 6,8 млрд руб.

На днях Банк России лишил компанию права заниматься страхованием гражданской ответственности страховщиков. Теперь обязанности по страхованию ДДУ лягут на Фонд защиты дольщиков.

В Новосибирске в компании «Респект» была застрахована ответственность около половины компаний-застройщиков города. Теперь на строительство этих объектов застройщики не могут привлекать средства дольщиков из-за отзыва лицензии у компании.

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