На директора страховой компании «Респект» заведено уголовное дело

Генеральному директору СК «Респект» Александру Артамонову вменяется ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», сообщает Единый реестр застройщиков (ЕРЗ).
По версии правоохранителей компания, занимающаяся страхованием ДДУ, якобы игнорировала выплаты компенсаций пострадавшим дольщиках вологодской компании «Стройиндустрия», признанную банкротом (конкурсное производство) в начале нынешнего года. Страхованием ДДУ занималась компания «Респект», и поскольку банкротство является страховым случаем, она обязана была выплатить дольщикам компенсации.
Как выяснилось, уголовное дело в отношении Александра Артамонова было возбуждено еще в июле нынешнего года. Предприниматель с обвинением не согласен и намерен его обжаловать.
Напомним, СК «Респект» до недавнего времени являлась крупнейшим страховщиком, имеющим право заниматься заключением договоров страхования гражданской ответственности застройщиков (ГОЗ). Она занимала около 80% рынка страхования, а объем собранных с застройщиков средств за 2017 год составил 6,8 млрд руб.
В Новосибирске в компании «Респект» была застрахована ответственность около половины компаний-застройщиков города. Теперь на строительство этих объектов застройщики не могут привлекать средства дольщиков из-за отзыва лицензии у компании.
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