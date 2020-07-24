Прицелы «Швабе» из Новосибирска экспортируют в Италию

С января по июнь 2020 года Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) Холдинга «Швабе» отправил в Италию несколько партий оптических прицелов и кронштейнов для спортивного и охотничьего оружия, сообщили в пресс-службе Холдинга. Отмечается, что экспортный перечень включал модели ПО4х24, ПО3-9х24 и ПО6х36, ПКУ-2 и ПК1.

— С этой компанией мы сотрудничаем с 2017 года, а в прошлом году заключили сразу два контракта – об эксклюзивной дистрибьюции нашей продукции по Евросоюзу и на поставку широкой номенклатуры прицелов НПЗ и комплектующих. В планах – подписание новых контрактов и расширение линейки, — рассказал генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.

По его словам, в настоящее время и до конца года с итальянской компанией-продавцом стрелковой оптики для ритейлеров и дистрибьюторов заключено и находится в стадии исполнения три контракта. При этом технику НПЗ можно купить не только в Италии, но и на рынке других стран Евросоюза.

Фото: пресс-служба Холдинга «Швабе»