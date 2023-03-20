Причины обострения хронических заболеваний весной

Заместитель генерального директора по медицинской деятельности, главный врач «ИНВИТРО-Ставрополье» Елена Попова в беседе с RT рассказала, почему именно весной у большинства людей случается обострение хронических заболеваний.

По ее словам, зачастую в весенне-осенний период обостряются несколько основных хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта: хронические гастриты, энтериты, колиты, язвенная болезнь желудка и язва двенадцатиперстной кишки. Причины тому разные: ослабленный иммунитет, нехватка витаминов, изменение кислотности, стрессы, пояснила специалист.

— Это связано с характером питания: зимой и в начале весны в рационе меньше фруктов и овощей, поэтому весной нам может не хватать витаминов и элементов, необходимых для естественного обновления слизистой оболочки желудка. Некоторые люди начинают соблюдать строгие диеты, чтобы похудеть к лету, из-за чего ещё больше снижается активность иммунной системы, возникает хронический стресс, — добавила Елена Попова.

Эксперт отметила, что все эти факторы провоцируют усиление выработки соляной кислоты в желудке с последующим повреждающим воздействием на его слизистую, и предупредила, что ослабленная иммунная система, гормональные сбои, активное цветение растений приводят могут стать причиной обострения аллергий.

Врач-терапевт пояснила, что весной начинается цветение трав, что резко увеличивает содержание пыли, пыльцы, семян, пуха и других опасных для астматика веществ в воздухе.

— Пульмонологи рекомендуют пациентам с бронхиальной астмой в весеннее время особенно тщательно принимать прописанные средства, а при появлении симптомов ухудшения дыхания не откладывать визит к лечащему врачу, — сообщила эксперт.

В завершение беседы, Попова рекомендовала для профилактики обострений заболеваний органов ЖКТ соблюдать щадящую диету, правильно питаться, регулярно принимать лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом, постараться исключить продукты, повреждающие слизистую.

Ранее редакция сообшала, что проживание на высоких и низких этажах опасно для здоровья.

Фото: freepik.com