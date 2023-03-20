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Причины обострения хронических заболеваний весной

  • 20/03/2023, 10:40
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Причины обострения хронических заболеваний весной
Весна является переходным периодом, в том числе для организма, считает эксперт.

Заместитель генерального директора по медицинской деятельности, главный врач «ИНВИТРО-Ставрополье» Елена Попова в беседе с RT рассказала, почему именно весной у большинства людей случается обострение хронических заболеваний.

По ее словам, зачастую в весенне-осенний период обостряются несколько основных хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта: хронические гастриты, энтериты, колиты, язвенная болезнь желудка и язва двенадцатиперстной кишки. Причины тому разные: ослабленный иммунитет, нехватка витаминов, изменение кислотности, стрессы, пояснила специалист.

— Это связано с характером питания: зимой и в начале весны в рационе меньше фруктов и овощей, поэтому весной нам может не хватать витаминов и элементов, необходимых для естественного обновления слизистой оболочки желудка. Некоторые люди начинают соблюдать строгие диеты, чтобы похудеть к лету, из-за чего ещё больше снижается активность иммунной системы, возникает хронический стресс, — добавила Елена Попова.

Эксперт отметила, что все эти факторы провоцируют усиление выработки соляной кислоты в желудке с последующим повреждающим воздействием на его слизистую, и предупредила, что ослабленная иммунная система, гормональные сбои, активное цветение растений приводят могут стать причиной обострения аллергий.

Врач-терапевт пояснила, что весной начинается цветение трав, что резко увеличивает содержание пыли, пыльцы, семян, пуха и других опасных для астматика веществ в воздухе.

— Пульмонологи рекомендуют пациентам с бронхиальной астмой в весеннее время особенно тщательно принимать прописанные средства, а при появлении симптомов ухудшения дыхания не откладывать визит к лечащему врачу, — сообщила эксперт.

В завершение беседы, Попова рекомендовала для профилактики обострений заболеваний органов ЖКТ соблюдать щадящую диету, правильно питаться, регулярно принимать лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом, постараться исключить продукты, повреждающие слизистую.

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Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : рекомендации эксперта обострение хронических заболеваний медицина здоровье


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