Проживание на высоких и низких этажах опасно для здоровья

Люди, которые живут на первых этажах, более подвержены заболеваниями легочной системы и снижению иммунитета, а те, кто живет на верхних – тревожным расстройствам, головным болям и нестабильности артериального давления и сердечного ритма, сообщила изданию «Газета.Ru» терапевт новосибирской клиники Medical On Юлия Коваленко.

По ее словам, опасность для жизни проживающих на нижних этажах – первом и втором, представляют находящиеся рядом подвальные помещения, в которых часто можно встретить грибок и плесень. Кроме того, немалый вред несут скопления выхлопных газов с автострады или прогревающиеся двигатели авто у подъездов, а также пыль и испарения от асфальта в жару.

— Наш организм не способен справляться с такими агрессивными агентами без ущерба для здоровья, это превышает физиологические возможности систем детоксикации, — предупредила терапевт.

Юлия Коваленко пояснила, что таким образом оксид углерода, альдегиды, диоксид серы, углеводороды, тяжелые металлы и бензапирены неизбежно попадают в организм живущих на нижних этажах через дыхание, оседают на коже, впитываются в волосы и одежду и остаются на обуви. Это может привести к заболеваниям легочной системы, хроническим заболеваниями ЛОР-органов и «аллергизации» организма, например, атопическому дерматиту, вазомоторному риниту и бронхиальной астме.

— Проживание на нижних этажах часто вызывает снижение иммунитета, приводя к частым затяжным респираторным инфекциям верхних и нижних дыхательных путей, и длительную астению – слабость и вялость, — добавила врач.

Что касается верхних этажей – седьмой этаж и выше, — их опасность в промышленном смоге – выхлопах предприятий и электромагнитных излучениях.

При этом экстремально высокие этажи – двадцать пятый и выше – могут навредить спецификой системы кондиционирования, а именно сухостью воздуха и его измененным составом воздуха, отсутствием возможности открытия окон для естественного проветривания. Также опасно жить на экстремально высоких этажах из-за высокого уровня вибраций – низкочастотных инфразвуковых колебаний, перепадов атмосферного давления и нагрузок при скоростном подъёме в лифте.

— От перечисленных факторов можно ожидать панических атак, нарушений сна и бессонницу, тревожные расстройства, головные боли, заболевания ЛОР-органов и как следствие подверженность респираторным инфекциям, — сообщила специалист. — Кроме того, следствием может стать нарушение тонуса крупных сосудов и сердца, что, в свою очередь, может вызвать нестабильность артериального давления и сердечного ритма, а также боли в животе.

В завершение беседы врач-терапевт порекомендовала выбирать для проживания этажи с третьего по седьмой, которые, с точки зрения здоровья, являются самыми благоприятными.

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