Причины храпа и способы его лечения

Перебои с ночным дыханием мешают полноценно высыпаться, влекут за собой многократные пробуждения. Звуки, которые издает храпящий человек, нервируют окружающих, снижают качество их отдыха. Члены семьи утром просыпаются сонными, в плохом настроении, раздражаются по мелочам.

Причины возникновения храпа

Храп не является самостоятельной болезнью. Медики считают его неуточненным симптомом проблемного дыхания. При этом патогенез храпа неплохо изучен.

Во время сна голосовая щель сужается, а ткани гортани и глотки полностью расслабляются. Вместе с воздухом в момент вдоха их «засасывает» внутрь, при выдохе они колеблются, в результате чего появляются характерные звуки.

Сила этих звуков определяется «мощью» голосовых и грудных резонаторов. Храп могут провоцировать врожденные особенности гортани, носоглотки. Иногда он появляется под влиянием приобретенных структурных изменений ротоглотки.

Значение также имеют особенности дыхания, положение сна во время отдыха, возраст, вес.

Храп является главным симптомом сонного апноэ – нарушения сна, для которого характерны кратковременные перебои с дыханием. Проблема обусловлена непроходимостью воздуха из-за смещения дыхательных путей в глотку. Возникает так называемый фарингеальный коллапс. Перебои с поступлением воздуха в легкие влекут за собой падение уровня кислорода, увеличение концентрации углекислого газа. Мозг начинает страдать от гипоксии, из-за этого человек просыпается. Синдром обструктивного апноэ сна диагностируют не у всех храпящих, но если храп присутствует постоянно, вероятность его развития возрастает.

Храп бывает периодическим – это даже не столько храп, сколько похрапывание, появляющееся из-за временных изменений дыхания и постоянным. Его также принято классифицировать на осложненный – сопряженный с синдромом апноэ и неосложненный.

Храп могут провоцировать аномалии верхних дыхательных путей, болезни приобретенного характера. Иногда такое случается на фоне приема снотворных лекарств, физических перегрузок. Храпу подвержены курильщики, люди, страдающие частой заложенностью носа, испытывающие большие умственные нагрузки. Проблема может возникать под влиянием алкогольного опьянения.

Некоторые люди храпят только в том случае, если лежат на спине с запрокинутой головой. В таком положении имеет место смещение корня языка. Стоит человеку перевернуться на бок, как храп прекращается, поскольку исчезает дополнительная преграда для прохождения воздуха.

Причиной храпа может быть чересчур высокая или слишком жесткая подушка. Это приводит к кривому расположению шеи по отношению к телу, передавливанию гортани, плохой проходимости воздуха. Для спокойного сна необходимо заменить подушку, в идеале на ортопедический вариант.

Гипертрофия носоглоточных или небных миндалин также способна вызывать храп, наряду с опухолевыми или кистозными образованиями в верхних дыхательных путях. Чтобы исключить такую вероятность, нужно пройти обследование.

Как вылечиться от храпа

Лечение храпа должно быть комплексным, важно следовать всем предписаниям специалиста. Для этого применяются разнообразные антихраповые приспособления.

В подобных случаях хорошо помогает курс СИНАП-терапии. Приборы из этой линейки нельзя назвать дешевыми, зато они нормализуют дыхательную функцию во время сна. Их использование предотвращает кратковременные остановки дыхания, способствует расслаблению стенок глотки. Подобные аппараты формируют в дыхательных путях положительное давление, устраняют преграды для циркуляции воздуха, в результате чего храп пропадает.

СИНАП терапия может применяться на любой стадии храпа, в том числе при синдроме апноэ. На лицо пациента надевается маска, в которую через специальный шланг подается воздух.

Некоторые клиники предоставляют возможность прохождения БиПАП терапии. От предыдущей методики она отличается тем, что степень нагнетаемого давление подстраивается под дыхание пациента – наращивается при вдохе и уменьшается на выдохе. Это действенный способ нормализации вентиляции легких, улучшения кровообращения.

Некоторые пробуют лечиться народными средствами, но их результативность вызывает сомнения.

В сложных случаях может проводиться хирургическое вмешательство.

Комплексная терапия включает в себя ведение здорового образа жизни, а именно:

борьбу с курением;

отказ от употребления алкогольных напитков;

коррекцию рациона;

спортивные тренировки, направленные на снижение массы тела.

Одна из мер борьбы с храпом заключается в приобретении ортопедической подушки, в идеале она должна иметь зерновой наполнитель.

Ежедневно нужно тренировать мышцы мягкого неба и языка с глоткой, выполнять специальные средства.

В аптеках можно приобрести различные средства и приспособления, подавляющие храп.

Немало людей, столкнувшихся с подобной проблемой, пользуются стоматологической капой. Она похожа на искусственную челюсть. Ее вставляют в ночь на время сна, чтобы выдвинуть вперед нижние зубы и сместить корень языка. За счет этого обеспечивается напряжение гортанно-глоточных тканей, исключается их провисание, перекрывание голосовой щели. Капу можно приобрести в магазине стоматологических товаров.

Есть также специальные спреи «Антихрап», представляющие собой препараты, в состав которых входят компоненты растительного происхождения, приводящие в тонус носоглоточную мускулатуру, уменьшающие отек слизистой. Им присуще сразу два действия – увлажняющее и успокаивающее.

При возникновении такой проблемы нужно обратиться к отоларингологу либо к сомнологу. Могут также понадобиться консультации узких специалистов, например, невропатолога.