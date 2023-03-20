В российских школах будут преподавать африканские языки

— В школах России начинают в качестве дополнительных языков преподаваться суахили и амхарский, что в общем не было даже во времена Советского Союза. Это значит, что мы имеем сквозную подготовку школа — университет — работодатель, — цитирует Маслова агентство ТАСС.

По его словам, в институте возрождается преподавание языков, которое на сегодняшний день практически исчезло, например йоруба, сомалийский, активно преподаются суахили, амхарский, зулу и многие другие.

— У нас готовится новое поколение людей, которые способны понимать менталитет и основные модели развития Африки, и понимать, что Африка — это не просто большой и единый континент. Есть разные регионы с разными экономическими и политическими традициями, — добавил директор.

Ранее редакция сообщала, что новый учебник истории с разделом про спецоперацию будет готов к 1 сентября.

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