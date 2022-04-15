Приложение Сбербанка теперь нельзя перенести со старого телефона на новый

Россияне не смогут перенести приложение Сбербанка со старого телефона на новый, пишет РИА Новости со ссылкой на замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Это касается как iPhone, так и телефонов на базе Android.

— После покупки нового смартфона, неважно, будет это iPhone или телефон на Android, приложения Сбера и других банков, которые были удалены из магазинов приложений, не перенесутся автоматически на новое устройство. Причина в том, что приложения удалены из App Store и Google Play, а не ограничены к распространению, — рассказал Пермяков.

По словам эксперта, что при переносе информации со старого iPhone на новый приложения не копируются и переносятся, а скачиваются заново из магазина на устройство.

— Пользовательскую информацию также берут из облака. Старый iPhone бэкапится в облако, а новый оттуда восстанавливает скачивания софта напрямую из маркетплейса, — заключил Руслан Пермяков.

В Сбербанке отметили, что уже установленные приложения продолжат работать, а те, кто не успели его скачать, могут воспользоваться веб-версией.