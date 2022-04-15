Мэрия защищает депутата-единоросса от претензий депутата-коммуниста

Седьмой арбитражный суд в Томске 14 апреля отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата горсовета Новосибирска (КПРФ) Александра Бурмистрова на решение арбитражного суда об удовлетворении взаимных исков мэрии и компании ООО «Дискус-строй», принадлежащей депутату горсовета Алексею Джулаю («Единая Россия»). Об этом Александр Бурмистров сообщил в комментарии Infopro54. По словам собеседника редакции, основным аргументом для решения апелляционного суда стала официальная позиция мэрии Новосибирска, которую по отношению к Бурмистрову, говоря простым языком, можно вкратце охарактеризовать как «вас тут не стояло».

Взаиморасчеты мэрии и «Дискуса» могут подкосить репутацию муниципалитета Получил отзыв на свою апелляцию от правового департамента мэрии, — рассказывает депутат. — В нем оспаривается мое право в принципе судиться по этому вопросу. Якобы у меня, как у депутата, на это нет полномочий, а мои права в качестве физлица такая дыра в бюджете не нарушает. Сумма колоссальная! На наказы избирателей по ремонту тротуаров в этом году всего 20 млн, а здесь на кону почти 400 млн.

Напомним, претензии мэрии к «Дискусу» касались задолженности по арендной плате за землю, претензии «Дискуса» к мэрии — компенсации работ по строительству дороги и коммуникаций на территории застраиваемого компанией микрорайона. В настоящее время эти дороги активно использует муниципалитет.

— В порядке зачета встречных требований взыскать с мэрии города Новосибирска в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дискус-строй» сумму 366588231 рубль 78 копеек, — говорится в решении апелляционного суда от 29 декабря 2021 года.

В то же время, как рассказывает Бурмистров, сами дороги, за которые компания его коллеги по депкорпусу выставила муниципалитету счет, вызывают, мягко говоря, вопросы.

— Идентифицировать местонахождение всех участков дорог оказалось крайне затруднительно, — рассказывает Бурмистров на своей странице в соцсети. — Судебная экспертиза технического состояния дорог не делалась. Первоначальные требования были 309 млн, а затем выросли до 395 млн. Правовой департамент мэрии, насколько я смог оценить, самоустранился. Получив в материалах дела параметры дорог, я сделал их осмотр. Так вот, целый участок одной из дорог, строительство которой якобы закончено в 2020 году, обнаружить не удалось. Искал асфальт — нашел щебень и разломанные кирпичи.

Напомним, что взаимоотношения мэрии и ряда застройщиков не первый год дают повод для критики со стороны оппозиционных представителей депкорпуса. Так, на протяжении всего периода работы предыдущего созыва горсовета подразделения мэрии отказывались предоставлять депутатам информацию по суммам долгов компаний за аренду земли, ссылаясь на коммерческую тайну и называя только общую сумму. С текущим созывом «коммерческая тайна» перестала быть таковой, и список должников увидел свет, но без конкретных сумм каждого застройщика, а лишь с нижней планкой суммы. Что касается компенсаций работ по дорожному строительству, то, как сообщал Алексей Джулай на февральской сессии горсовета, это уже сложившаяся практика мэрии в отношении других компаний-застройщиков. Он напомнил, чтоГК «КПД-Газстрой» на «Чистой слободе» 37 млн рублей, ООО «Энергомонтаж» — 69 млн рублей, а в инфраструктуру жилмассива, который строит ГК «Стрижи», вложены около 1,6 млрд рублей бюджетных средств.