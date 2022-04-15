Мэрия защищает депутата-единоросса от претензий депутата-коммуниста

Седьмой арбитражный суд в Томске 14 апреля отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата горсовета Новосибирска (КПРФ) Александра Бурмистрова на решение арбитражного суда об удовлетворении взаимных исков мэрии и компании ООО «Дискус-строй», принадлежащей депутату горсовета Алексею Джулаю («Единая Россия»). Об этом Александр Бурмистров сообщил в комментарии Infopro54. По словам собеседника редакции, основным аргументом для решения апелляционного суда стала официальная позиция мэрии Новосибирска, которую по отношению к Бурмистрову, говоря простым языком, можно вкратце охарактеризовать как «вас тут не стояло».
Напомним, претензии мэрии к «Дискусу» касались задолженности по арендной плате за землю, претензии «Дискуса» к мэрии — компенсации работ по строительству дороги и коммуникаций на территории застраиваемого компанией микрорайона. В настоящее время эти дороги активно использует муниципалитет.
— В порядке зачета встречных требований взыскать с мэрии города Новосибирска в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дискус-строй» сумму 366588231 рубль 78 копеек, — говорится в решении апелляционного суда от 29 декабря 2021 года.
В то же время, как рассказывает Бурмистров, сами дороги, за которые компания его коллеги по депкорпусу выставила муниципалитету счет, вызывают, мягко говоря, вопросы.
— Идентифицировать местонахождение всех участков дорог оказалось крайне затруднительно, — рассказывает Бурмистров на своей странице в соцсети. — Судебная экспертиза технического состояния дорог не делалась. Первоначальные требования были 309 млн, а затем выросли до 395 млн. Правовой департамент мэрии, насколько я смог оценить, самоустранился. Получив в материалах дела параметры дорог, я сделал их осмотр. Так вот, целый участок одной из дорог, строительство которой якобы закончено в 2020 году, обнаружить не удалось. Искал асфальт — нашел щебень и разломанные кирпичи.
Скрин из видео Александра Бурмистрова «ВКонтакте»
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