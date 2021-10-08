Примерно по 30 заявок от домов ежедневно отрабатывают тепловые инспекторы СГК

С начала отопительного сезона тепловые инспекторы отработали уже около 550 таких заявок.

На старте отопительного сезона необходимы регулирование и перезапуск систем теплоснабжения внутри домов. Эту работу выполняет специалист управляющей организации – УК или ТСЖ. Если возникают сложности, представители дома приглашают теплового инспектора СГК.

Всего в многоквартирных домах Новосибирска в начале отопительного сезона представителям коммунальных служб приходится регулировать работу примерно 250 000 стояков систем отопления.

Другая причина недостатков теплоснабжения – дефекты, проявившие себя на этапе запуска на трубах с высоким износом. Они влияют на качество подачи теплоносителя. Бригады СГК экстренно устраняют повреждения на трубах, а тепловые инспекторы СГК помогают управляющим организациям отрегулировать давление и другие параметры в коммуникациях дома, чтобы теплоноситель доходил до всех квартир.