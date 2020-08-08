Принцип работы и преимущества теплового водяного пола

Монтаж водяного теплого пола в Носибирске позволяет избавиться от дискомфорта и обеспечить свой дом теплом.
Этот тип можно назвать сравнительно новым решением в отрасли встраиваемого отопления. Его основная особенность состоит в том, что в качестве теплового носителя применяется вода, передающаяся по трубам и нагревающая напольную поверхность. Эффективность работы такой системы довольно высока. Благодаря экономичности, этот тип отопления позволяет существенно уменьшить затраты на отопление. Для качественного обогрева температуре теплоносителя в среднем достаточно 40-50 градусов.
Сам пол выполнен в виде поверхности, излучающей обогрев. Его температура приятна, комфортна и не представляет опасности ногам человека для получения ожогов. Прогрев воздуха в комнате или доме производится равномерно по всей площади. Если сравнивать с классическими радиаторными устройствами, то пол прогревает нижнюю часть помещения примерно до 24 градусов, в то время как в районе головы этот показатель температуры падает до 20. Соответственно, под потолком не появляется зона перегрева и отсутствуют теплопотери.
Для этого вида отопительных систем характерны следующие достоинства:
При использовании таких систем электромагнитное поле, которое может негативно повлиять на здоровье человека, не генерируется. Соответственно, воздушное пространство в комнате или доме насыщается положительными ионами.
Перед выполнением установки системы, еще на этапе проектирования, рекомендуется учесть, что тепловые потери в квартире не должны превышать 100 Вт на один квадратный метр. Это условие является одним из основных. Для его обеспечения может потребоваться утепление стен или использование дополнительных радиаторов. Тепловые потери должны быть минимальными, чтобы обеспечить максимально комфортные условия и увеличить эффективность нагрева.
Источник: сайт x2dom.ru
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