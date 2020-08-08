Принцип работы и преимущества теплового водяного пола

Монтаж водяного теплого пола в Носибирске позволяет избавиться от дискомфорта и обеспечить свой дом теплом.

Особенности водяных полов

Этот тип можно назвать сравнительно новым решением в отрасли встраиваемого отопления. Его основная особенность состоит в том, что в качестве теплового носителя применяется вода, передающаяся по трубам и нагревающая напольную поверхность. Эффективность работы такой системы довольно высока. Благодаря экономичности, этот тип отопления позволяет существенно уменьшить затраты на отопление. Для качественного обогрева температуре теплоносителя в среднем достаточно 40-50 градусов.

Сам пол выполнен в виде поверхности, излучающей обогрев. Его температура приятна, комфортна и не представляет опасности ногам человека для получения ожогов. Прогрев воздуха в комнате или доме производится равномерно по всей площади. Если сравнивать с классическими радиаторными устройствами, то пол прогревает нижнюю часть помещения примерно до 24 градусов, в то время как в районе головы этот показатель температуры падает до 20. Соответственно, под потолком не появляется зона перегрева и отсутствуют теплопотери.

Основные плюсы водяного пола

Для этого вида отопительных систем характерны следующие достоинства:

Экономичность. Если сравнивать с радиаторами, экономия тепла может составить от 30% до 60%. При невысоком обогреве жидкости до температуры около 50 градусов, водяной пол также выигрывает у электрического. Особенно это проявляется при нагреве небольших помещений. Безопасность. Температура труб с теплоносителем невысокая, тем более, все магистрали полностью скрыты. Благодаря этому вероятность травматизма исключается. Комфорт. Достигается благодаря равномерности нагрева воздушного пространства в помещении. Удобно использовать такой пол, когда в доме есть дети. При ходьбе босиком по нему обеспечиваются приятные тактильные ощущения. Эстетичность. Водяной пол позволит решить любые вопросы, связанные с маскировкой или скрытием радиаторных устройств. Использование такой системы открывает возможности для внедрения своих дизайнерских идей, в частности, если они связаны с обустройством и изменением планировки квартиры. Плавность нагрева. Невысокие температуры и мягкость обеспечивают высокую безопасность для капризных поверхностей. Также можно избежать теплового шока, дополнительно установив термодатчик. С помощью такого регулятора появляется возможность самостоятельного изменения температуры воды.

При использовании таких систем электромагнитное поле, которое может негативно повлиять на здоровье человека, не генерируется. Соответственно, воздушное пространство в комнате или доме насыщается положительными ионами.

Перед выполнением установки системы, еще на этапе проектирования, рекомендуется учесть, что тепловые потери в квартире не должны превышать 100 Вт на один квадратный метр. Это условие является одним из основных. Для его обеспечения может потребоваться утепление стен или использование дополнительных радиаторов. Тепловые потери должны быть минимальными, чтобы обеспечить максимально комфортные условия и увеличить эффективность нагрева.

Источник: сайт x2dom.ru