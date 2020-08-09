В июле погрузка зерна в Новосибирском регионе ЗСЖД увеличилась на 13,5%

Объем погрузки зерна в июле 2020 года в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги составил почти 30 тыс. тонн, что на 13,5% больше, чем в июле 2019 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что всего с начала 2020 года со станций региона отгружено более 265 тыс. тонн зерна.

— В объеме перевезенных зерновых культур большую долю составляет пшеница, также грузоотправители предъявляют к перевозке семена масличных культур, ячмень и другие зерновые, — говорится в сообщении.

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