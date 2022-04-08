Приостановлено членство России в Совете по правам человека

Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека, передает ТАСС. За решение проголосовали 93, против выступили 24 делегации, воздержались 58.

Представители РФ ранее заявили, что расценивают такие шаги как политически мотивированные, чреватые разрушительными последствиями для системы ООН. Решение по приостановке членства России будет распространяться только на текущую ротацию, то есть до истечения нынешнего срока пребывания РФ в совете в 2023 году. Затем страна сможет вновь претендовать на членство.

Как заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин, Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в СПЧ ООН.