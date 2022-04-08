Региональные предприниматели получат господдержку на развитие туризма

Гранты в форме субсидий по итогам конкурсного отбора могут получить проекты предпринимателей, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма на территории Новосибирской области. Реализация данной меры поддержки позволит уже в 2022 году повысить конкурентоспособность туристских продуктов и услуг, увеличить количество новых рабочих мест и привлечь частные инвестиции в сферу туризма.

Заявки на участие в отборе принимаются с 7 апреля по 10 мая 2022 года. Участниками отбора могут быть юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений) или индивидуальные предприниматели.

Гранты в форме субсидий предоставляются на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию объектов туризма, создание и обустройство гостиничных и туристско-рекреационных комплексов, объектов придорожной инфраструктуры, приобретение автотранспортных средств, туристского, гостиничного оборудования и иного имущества для организации деятельности в сфере социального туризма, обустройство действующих туристских маршрутов, разработку мобильных приложений, путеводителей, сайтов, аудио- и видеогидов, строительство благоустроенных общественных туалетов, душевых и мест для переодевания, а также транспортировку и утилизацию бытовых отходов из мест отдыха и туризма.

С подробными условиями отбора и предоставления грантов можно ознакомиться на сайте минэкономразвития региона.