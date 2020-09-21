Уже 4 октября «Первый театр» представит следующую премьеру. Театр продолжает цикл историй о жизни великих. Но если весной 2019 года героями спектакля-сторителлинга «Истории великих идей» стали известные ученые и открытия, оказавшие большое влияние как на развитие науки, так и на жизнь обычных людей, то герои спектакля «Про поэтов и людей» – поэты серебренного века.

Это Анна Ахматова и Николай Гумилёв, Велимир Хлебников, Марина Цветаева и Владимир Маяковский. Пять больших Поэтов начала двадцатого века, чьи имена овеяны легендами.

Нужно ли читателям знать подробности жизни любимых писателей? Может, для понимания стихов великого поэта достаточно тех деталей биографии, что входят в школьные учебники? Родился-учился-творил-прославился-умер? Без жгучих подробностей личной жизни – влюбленностей, романов, измен, страстей, союзов и разрывов? Может, достаточно общей канвы, исторического контекста, а главное – стихи? Пушкин, например, радовался, что Байрон не оставил после себя записок – чтобы толпа не потирала жадно руки и не восклицала: «Он мал как мы, он жалок как мы!» Пушкина понять можно.

Насколько творчество выше быта, как Поэт уживается в одной личности с Человеком? Из какого сора, наконец, растут великие стихи. Поэты – не бронзовые статуи, покрытые хрестоматийным глянцем. Не иконы. Не бесплотные ангелы. И уж тем более поэты русского Серебряного века — эпохи надлома, страстей, революций.

— Мы предлагаем вспомнить, что все они были, в общем-то, молодыми людьми, влюблялись, страдали, выясняли отношения, сходились и расходились. Пьянствовали, играли в карты, просиживали ночи напролёт в компаниях. И при этом писали стихи. Несмотря на крошечные тиражи книг, были популярны примерно, как нынешние поп-звезды. Молодые актеры «Первого театра» представят творчество и жизнь своих героев во всей сложности и неоднозначности, с деталями и подробностями, которые способны объяснить нам через сто лет их жизнь, их стихи – и то, как и откуда, из какого сора, эти стихи появлялись на свет, — говорится в анонсе театра.

Режиссер спектакля – Варвара Попова, резидент Мастерской Алексея Крикливого и Ильи Панькова. В «Первом театре» поставила спектакль-сторителлинг «Истории великих идей». Так же режиссер спектаклей «Как я стал» по пьесе Ярославы Пулинович в НГТИ, «Двенадцать месяцев» в Ачинском драматическом театре, «Квартирник с Хармсом» в театральной студии «Особенный тип» и других.

— Мы уже делали сторителлинг про ученых. В этом году решили расширить проект и сделать про поэтов. Но мы не будем читать стихи, это не вечер поэтической декламации. Сторителлинг – жанр, который предполагает рассказывание историй. Конечно, мы нашли очень много информации про поэтов серебренного века, сколько невозможно рассказать за 20 минут. Приходилось делать строгий отбор исходя из темы, которая интересует лично артиста. В спектакле – их взгляд, их интерпретация. Все пять поэтов известны еще со школы, они как обложки учебников. Мы хотим, чтобы они ожили для зрителя, стали близкими и понятными. Хотим, чтобы стало интересно читать, когда уже знаешь, что происходило в жизни поэта и предшествовало появлению стихов. Это возможность ответить самому себе на вопрос – что для меня искусство, — рассказывает режиссер спектакля Варвара Попова.

В спектакле задействованы как уже знакомые зрителю артисты «Первого театра» Ксения Шагаевская, Сергей Троицкий и Карина Мулева, так и выпускники Новосибирского государственного театрального института, только пришедшие в профессиональный театр – Дарья Колыванова и Сергей Хорольский.

Для премьеры символично выбрали сцену кабаре-кафе «Бродячая собака» 4 октября в 18:00.

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Фото предоставлено пресс-службой театра