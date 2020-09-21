Новосибирская область может стать флагманским регионом IT-эволюции

Новосибирская область, долго (и достаточно ярко) олицетворявшая типичный индустриальный регион, столь же убедительно вживается в роль региона цифрового.
В обозримом будущем именно IT-отрасль может дать региону новую идентичность. Таково мнение Анатолия Дюбанова, министра цифрового развития и связи Новосибирской области.
Свое видение грядущей роли области в федеральном разделении труда он обосновывает наблюдениями за десятилетней работой собственного ведомства. Как отметил министр, именно IT-индустрия, вопреки клише о виртуальности-иллюзорности, обладает максимальной наблюдаемостью результатов. Уровень продуктивности тут не умозрителен, не отвлеченно описателен, а исчислим во всей конкретике.
Как подчеркнул Анатоли Дюбанов, опорная точка для построения новой экономической идентичности не просто найдена, а уже активно задействована: Новосибирская область утвердилась как опорно-тестовый регион национальной программы «Цифровая экономика».
Модельно-лабораторное удобство Новосибирской области обусловлено как раз ее многоукладностью: она имеет и развитый промсектор, и развитую индустрию. Плотность транспортных связок позволяет наглядно изучать эффекты и издержки транспортно-инфраструктурной диджитализации. А величина Новосибирска позволяет ему быть тестовой площадкой для обкатки цифровых новинок социально-культурного и управленческого назначения.
Новосибирск — это такая «мини-Москва» — с агломерацией, многоукладностью, урбанистичной социокультурной средой, с демографическим разнообразием. В европейской части России столь же репрезентативного региона-модели, пожалуй, и нет. Ну, за исключением Москвы настоящей.
Ценность Новосибирска в этой роли федеральным центром была замечена. И многие наработки, обкатанные здесь, потом тиражируются и в столичном регионе, и на примыкающих к нему территориях. Дескать, раз сработало в Новосибирске, то сработает везде.
В общем, инновационная референтность — это теперь такая же драгоценная черта Новосибирской области, как и многократно воспетые транзитность и мультимодальность.
По словам Анатолия Дюбанова, на территории Новосибирска и области сейчас работают 2,7 тысячи IT-организаций. В этой отрасли задействованы более 30 тысяч работников. Индустрия имеет достаточно четкую локализацию в городской топографии — центром ее слывет Академгородок. Но, как пояснил сам министр, жесткость локализации со временем будет размываться. Причина тому — сама физическая специфика отрасли: у нее совсем немного объективных технологических привязок к локациям, к географически фиксированным ресурсным потокам. Тут IT-отрасль — яркая противоположность металлургии, мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности. Да и легпром, к слову, имеет гораздо более высокий уровень обусловленной фиксации. По мнению Анатолия Дюбанова, в ближайшее десятилетие Академгородок (исконный и в формате 2.0) и его Академпарк все так же будут очагами цифровизации, но только там IT-индустрия концентрироваться не будет.
— Да, некоммерческое партнерство «Сибакадемсофт», объединяющее айтишников, самим своим именем как бы намекает на локализацию, — рассуждает Анатолий Дюбанов. — Но даже сейчас это, скорее, историческая обусловленность. Просто Академгородок — стартовая точка процесса. Но и на «материковую» часть Новосибирска у нас тоже большие планы.
В общем, некоторые районы Новосибирска в обозримом будущем ждет цифровая индустриализация. И это, конечно, совсем не та индустриализация, которую город экстренно пережил в 40-е. IT-индустрия — это ведь не тяжпром, не оборонный завод. Для так называемых селитебных территорий IT-предприятия не становятся травма-фактором. И не превращают их в отчужденные промзоны своим присутствием.
Более того, на социальный тонус районов IT-индустриализация может оказать бодрящее воздействие. Ведь работники IT-отрасли — это высокообразованные и высокооплачиваемые специалисты. Люди с достаточно качественным культурным кодом и высокими стандартами потребления. Концентрируясь в районе (хоть в режиме маятниковой миграции, хоть в режиме постоянного проживания) «IT-пролетарии» улучшают и делают более разнообразными модели бытования, демографически обновляют район. Подобный феномен был изучен на примере ирландских городов. И если все пойдет по выявленным динамическим схемам, у Новосибирска тоже все неплохо получится.
По наблюдению Анатолия Дюбанова, Новосибирск — очень привлекательная локация для таких важных предприятий, как центры обработки данных.
— Сейчас у нас два центра обработки данных — центр навигационных информационных технологий и центр защиты информации — он обеспечивает информационную безопасность государственных и муниципальных информационных систем, — поясняет Анатолий Дюбанов. — Центр навигационных информационных технологий — это цифровые карты, системы ГЛОНАСС-навигации и служба 112. Пандемия показала степень востребованности этой службы и вариативность ее функционала. Координационный потенциал ее очень пригодился в эти дни. Причем, по мере развития цифровой экономики роль ЦОДов будет возрастать по экспоненте, их будет все больше. Например, в промышленно-логистическом парке несколько таких проектов, у одной компании ЦОД будет в зоне примыкания НЗХК. О планах на создание своих ЦОДов заявляют практически все федеральные операторы. Энергообеспеченность Новосибирска высока, потому ЦОДам мы можем предоставить выгодную локализацию на своей территории. К тому же в области 7 тысяч километров линий связи. Этот очень действенный фактор. Неудивительно, что за 10 последних лет развитие облачных систем дало мощный рывок — были объективные заделы для такого прорыва. Также за время пандемии наш город утвердился как общесибирский центр онлайн-ритейла. В этом году мы, можно сказать, фиксируем этот статус — запускаем логистическо-почтовый центр рядом с аэропортом «Толмачево». Вообще, система технологических заделов и поработанных кейсов нам очень пригодилась. Например, у правительства есть два своих ЦОДа — один на 500 кв.м, другой — на 700. Есть резервный центр обработки данных. Это обеспечивает высшую категорию информационной устойчивости и безопасности и позволяет локализовать у нас много систем и сервисов. Так, у нас диджитализирована система кадрового отбора на госслужбу — эти наработки сейчас представляют большой интерес для федеральных властей. Систему 112 мы ввели первыми за Уралом. Она еще не во всех регионах внедрена. Система внутреннего аудита МФЦ — это тоже новосибирская разработка. Система автоматизированного управления качеством и интенсивностью работы МФЦ — практически как в Макдональдсе. Есть идея после МФЦ внедрить такую систему в органах власти. Сейчас Россия только приходит к типизации сайтов федеральных органов власти, а мы на региональном уровне уже сделали это два года назад. Информационная система господдержки аграрного комплекса — тоже наша разработка. Поначалу в этот проект мало кто верил, но система хорошо себя показала с самого первого года. Раньше фермеры «живьем» привозили документы в минсельхоз, ошибались при ручном оформлении документов, их отбрасывало на «переделку» в конец очереди, в итоге они упускали время для получения средств поддержки. Наконец, в наших системах лучше проработана интеграция, в других регионах подобные разработки — обособленные, неинтегрированные системы. В общем, все это — достаточно хороший инфраструктурный задел, позволивший Новосибирской области в ином свете предстать в федеральной системе разделения труда.
Фото: pixabay.com, автор- geralt
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