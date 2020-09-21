Новосибирская область может стать флагманским регионом IT-эволюции

Новосибирская область, долго (и достаточно ярко) олицетворявшая типичный индустриальный регион, столь же убедительно вживается в роль региона цифрового.

В обозримом будущем именно IT-отрасль может дать региону новую идентичность. Таково мнение Анатолия Дюбанова, министра цифрового развития и связи Новосибирской области.

Свое видение грядущей роли области в федеральном разделении труда он обосновывает наблюдениями за десятилетней работой собственного ведомства. Как отметил министр, именно IT-индустрия, вопреки клише о виртуальности-иллюзорности, обладает максимальной наблюдаемостью результатов. Уровень продуктивности тут не умозрителен, не отвлеченно описателен, а исчислим во всей конкретике.

Как подчеркнул Анатоли Дюбанов, опорная точка для построения новой экономической идентичности не просто найдена, а уже активно задействована: Новосибирская область утвердилась как опорно-тестовый регион национальной программы «Цифровая экономика».

Модельно-лабораторное удобство Новосибирской области обусловлено как раз ее многоукладностью: она имеет и развитый промсектор, и развитую индустрию. Плотность транспортных связок позволяет наглядно изучать эффекты и издержки транспортно-инфраструктурной диджитализации. А величина Новосибирска позволяет ему быть тестовой площадкой для обкатки цифровых новинок социально-культурного и управленческого назначения.

Новосибирск — это такая «мини-Москва» — с агломерацией, многоукладностью, урбанистичной социокультурной средой, с демографическим разнообразием. В европейской части России столь же репрезентативного региона-модели, пожалуй, и нет. Ну, за исключением Москвы настоящей.

Ценность Новосибирска в этой роли федеральным центром была замечена. И многие наработки, обкатанные здесь, потом тиражируются и в столичном регионе, и на примыкающих к нему территориях. Дескать, раз сработало в Новосибирске, то сработает везде.

В общем, инновационная референтность — это теперь такая же драгоценная черта Новосибирской области, как и многократно воспетые транзитность и мультимодальность.

По словам Анатолия Дюбанова, на территории Новосибирска и области сейчас работают 2,7 тысячи IT-организаций. В этой отрасли задействованы более 30 тысяч работников. Индустрия имеет достаточно четкую локализацию в городской топографии — центром ее слывет Академгородок. Но, как пояснил сам министр, жесткость локализации со временем будет размываться. Причина тому — сама физическая специфика отрасли: у нее совсем немного объективных технологических привязок к локациям, к географически фиксированным ресурсным потокам. Тут IT-отрасль — яркая противоположность металлургии, мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности. Да и легпром, к слову, имеет гораздо более высокий уровень обусловленной фиксации. По мнению Анатолия Дюбанова, в ближайшее десятилетие Академгородок (исконный и в формате 2.0) и его Академпарк все так же будут очагами цифровизации, но только там IT-индустрия концентрироваться не будет.