Рекламодателям

Продажа лекарств в Новосибирской области резко выросла

  • 19/12/2022, 14:44
Автор:
купить лекарства
В основном из-за самолечения граждан, которые покупают лекарства от гриппа и ОРВИ.

По линии Минпромторга Новосибирской ожидается крупная поставка препаратов против гриппа и ОРВИ, спрос на которые на прошлой неделе резко вырос.

Объём нашей региональной аптечной сети составляет 86 тыс упаковок (5% к уровню прошлой недели), сообщает начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг минпромторга Максим Останин. До четверга пятницы ожидается поставка 103 тыс упаковок. При этом ситуация требует дополнительного внимания с нашей стороны, в том числе, препаратов для детей. Оптовыми компаниями уже приняты меры по увеличению поставок. Препараты доступны, в том числе, в крупнейшей нашей торговой сети. Муниципальная аптечная сеть, сеть «Магнит» подтверждают спрос, но сложностей у них нет, запасы увеличены, работа идёт в плановом режиме.

По словам чиновника, в настоящее время необходимых для лечения ОРВИ и гриппа антибиотиков нет только в 3% точек аптечных сетей области.

Как поясняют в областном минздраве, рост спроса связан, в первую очередь, с самолечением граждан, в то время, как медучреждения антибиотиками полностью укомплектованы.

У нас на сегодня самое основное острая респираторная вирусная инфекция, сообщает глава минздрава Константин Хальзов. Случаев перехода на внебольничную пневмонию немного. Основной спрос на противовирусные и жаропонижающие средства. По антибактериальной терапии достаточное количество запасов во всех медицинских организациях. Средний объём запаса рассчитан на 3-месячный курс.

По информации Минздрава и областного управления Роспотребнадзора,  за последнуюю неделю в регионе зарегистрировано 31,2 тыс случаев ОРВИ, 76 случаев гриппа, за последние сутки выявлено 89 новых случаев коронавируса. Количество случаев ОРВИ выше на 20% по сравнению с прошлой неделей. Эпидпорог превышен, в основном, за счёт взрослого населения и за счёт школьников. На больничном в настоящее время находится 992 работника образования (990 – ОРВИ, 2 – ковид). Частично приостановлена деятельность 79 школ и 140 дошкольных организаций. Полностью приостановлена деятельность 4 школ и 3 детсадов. В Новосибирске в детсадах заболевших ОРВИ и гриппом более 8 тыс детей, частично закрыты 109 дошкольных учреждений, закрыто 239 групп, полностью закрыты корпус детского сада и школа в Советском районе. В школах временно отсутствуют 5,5 тыс человек, частично закрыта 41 школа, 135 классов .

По данным аналитиков DSM Group, в целом по России на минувшей неделе, по сравнению с предыдущей отмечается 6%-ный рост продаж лекарственных средств в упаковках и на 3,7% — в рублях. В сравнении прошлой недели с аналогичным периодом 2021 года рост объёма продаж в упаковках — 3,1%, в рублях — 15,7%. В то же время динамика с начала года по отношению к предыдущему прошлогоднему периоду, наоборот отрицательная — минус 1,3% в упаковках (4,1 млрд. упаковок).

 

Ранее редакция сообщала о возможном продлении на территории области режима повышенной готовности.

 

Фото автора

396

Рубрики : Общество Власть Бизнес Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : самолечение купить лекарства антибиотики


Спецоперация на Украине

«Черные трансплантологи» прибыли в ДНР
12/12/22 17:41
Конфликт в Украине привел к истощению запасов вооружения в Европе и США
12/12/22 16:21
Новосибирские предприниматели совместно с АИР закупят не менее тысячи тактических аптечек
12/12/22 13:33
трансформационные проекты

В Банке России готовят критерии для трансформационных проектов

Они будут пользоваться приоритетом в корпоративном кредитовании и предоставлении инвестиционных кредитов.
Читать статью >>
Экспорт зерна

Новосибирская область наращивает экспорт зерна через районные площадки

В планах — развитие сети контейнерных площадок в регионе.
Читать статью >>
Елена Макавчик, инспекция по охране объектов культурного наследия

В области определили ответственного за культурное наследие

Пока в статусе исполняющего обязанности.
Читать статью >>
нацпроекты

Как производительность труда помогает компаниям экономить

Оптимизация логистики, рабочего времени сотрудников, сокращение времени протекания процессов и рост выработки — все это дает возможность предприятиям не только сэкономить время и финансы, но и увеличить объемы производства.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгений Бурденюк, региональный представитель Российского совета торговых центров (РСТЦ) в Сибири и Новосибирске, основатель ООО «Отелит»

«Внятные концепции по переформатированию торговых центров до сих пор не появились»

Региональный представитель Российского совета торговых центров (РСТЦ) в Сибири и Новосибирске, основатель ООО «Отелит» Евгений Бурденюк ― о том, как выживают торговые центры в регионах Сибири и какова вероятность их банкротства.
Все материалы
Лента новостей

В Банке России готовят критерии для трансформационных проектов

19/12/2022, 16:05

С нового года техосмотр легкового автомобиля подорожает в два раза

19/12/2022, 15:42

Ученые из Новосибирска разработали стойкие к коррозии металлы

19/12/2022, 15:22

После пожара на нефтяном месторождении в Иркутской области возбудили дело

19/12/2022, 14:33
Популярное

Мединский напишет учебник истории за год

19/12/2022, 13:28

Какие необычные услуги можно найти на Авито в Новосибирске

19/12/2022, 09:54

Рейтинг худших подарков в новогодний праздник

18/12/2022, 09:30
Новости компаний

Крупный новосибирский производитель электроники увеличил выпуск продукции

19/12/2022, 15:38

Облачные игры стали гибче: «Ростелеком» запустил тариф с посуточной оплатой

19/12/2022, 15:00

ВТБ: сохранение ключевой ставки увеличит активность заемщиков до конца года

19/12/2022, 11:23

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска