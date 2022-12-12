В Новосибирской области могут продлить режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности на территории Новосибирской области может быть продлён. Такое предложение в ходе оперативного совещания в региональном правительстве озвучил начальник областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

— Наши предложения по соблюдению профилактических мероприятий будут направлены всем министерствам, ведомствам и организациям, — сообщает Щербатов. — Кроме того, на оперативном штабе обсуждалось предложение и продлении режима повышенной готовности. В связи с подъёмом в целом заболеваний воздушно-капельной инфекции — гриппа, ОРВИ, коронавируса — рассматриваем вопрос продления режима повышенной готовности до 1 марта 2023 года.

Такое предложение, по словам руководителя управления, связано с тем, что четвёртую неделю отмечается прирост количества заболевших гриппом и ОРВИ. Всего за неделю зарегистрировано 25,9 тыс случаев, что выше предшествующей недели на 7%. Наибольшее количество заболевших отмечается среди взрослого населения и детей 7 — 14 лет. По источнику заболеваемости ОРВИ превалируют вирусы негриппозной этимологии, а также видим циркуляцию вируса гриппа. В основном, как и по всей России, циркулируют вирусы штамма А и единичные случаи вируса штамма Б. Кроме того, четвёртую неделю наблюдается незначительный рост количества заболевших коронавирусной инфекцией.

По линии регионального минздрава ряд противоинфекционных мер уже реализуется.

— Основное внимание уделяем детям, — говорит министр здравоохранения Константин Хальзов. — Мы больше перестраховываемся и госпитализируем детей в стационары. Для этого был перепрофилирован один корпус 1-й детской больницы, чтобы увеличить коечный фонд. Плюс, сформированы дополнительные медицинские бригады по всем учреждениям первичного звена для работы с пациентами как на дому, так и непосредственно в учреждении.

Кроме того, по словам министра, предполагается обратиться в медуниверситет по поводу выделении студентов 6 курса туда, где это необходимо. Дополнительно увеличивается количество операторов на номер 122.

— В целом ситуация ожидаемая: на смену коронавирусу приходят традиционные инфекции, эпидобстановка осложняется, — комментирует губернатор Андрей Травников.

По информации областного управления Роспотребнадзора и областного Минздрава, за неделю в регионе зарегистрировано 25, 9 тыс случаев заболеваемости ОРВИ, 64 гриппа. Вакцинация против гриппа завершена.

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