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В Новосибирской области могут продлить режим повышенной готовности

  • 12/12/2022, 14:33
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режим повышенной готовности
На сей раз в связи с «традиционными» заболеваниями.

Режим повышенной готовности на территории Новосибирской области может быть продлён. Такое предложение в ходе оперативного совещания в региональном правительстве озвучил начальник областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Наши предложения по соблюдению профилактических мероприятий будут направлены всем министерствам, ведомствам и организациям, сообщает Щербатов. Кроме того, на оперативном штабе обсуждалось предложение и продлении режима повышенной готовности. В связи с подъёмом в целом заболеваний воздушно-капельной инфекции гриппа, ОРВИ, коронавируса рассматриваем вопрос продления режима повышенной готовности до 1 марта 2023 года.

Такое предложение, по словам руководителя управления, связано с тем, что четвёртую неделю отмечается прирост количества заболевших гриппом и ОРВИ. Всего за неделю зарегистрировано 25,9 тыс случаев, что выше предшествующей недели на 7%. Наибольшее количество заболевших отмечается среди взрослого населения и детей 7 14 лет. По источнику заболеваемости ОРВИ превалируют вирусы негриппозной этимологии, а также видим циркуляцию вируса гриппа. В основном, как и по всей России, циркулируют вирусы штамма А и единичные случаи вируса штамма Б. Кроме того, четвёртую неделю наблюдается незначительный рост количества заболевших коронавирусной инфекцией.

По линии регионального минздрава ряд противоинфекционных мер уже реализуется.

Основное внимание уделяем детям, говорит министр здравоохранения Константин Хальзов. Мы больше перестраховываемся и госпитализируем детей в стационары. Для этого был перепрофилирован один корпус 1-й детской больницы, чтобы увеличить коечный фонд. Плюс, сформированы дополнительные медицинские бригады по всем учреждениям первичного звена для работы с пациентами как на дому, так и непосредственно в учреждении.

Кроме того, по словам министра, предполагается обратиться в медуниверситет по поводу выделении студентов 6 курса туда, где это необходимо. Дополнительно увеличивается количество операторов на номер 122.

В целом ситуация ожидаемая: на смену коронавирусу приходят традиционные инфекции, эпидобстановка осложняется, комментирует губернатор Андрей Травников.

По информации областного управления Роспотребнадзора и областного Минздрава, за неделю в регионе зарегистрировано 25, 9 тыс случаев заболеваемости ОРВИ, 64 гриппа. Вакцинация против гриппа завершена.

 

Ранее редакция сообщала о «коронавирусных» прогнозах.

 

Фото Минздрава Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : режим повышенной готовности ОРВИ грипп


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