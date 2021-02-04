Продажи электромобилей с пробегом в Новосибирской области выросли почти на 118%

В 2020 году автомобили с электродвигателем на вторичном рынке в Новосибирской области приобретали на 117,6% чаще, чем годом ранее. В результате доля электромобилей на вторичном авторынке региона выросла с 0,077% до 0,120%. При этом средняя цена электромобилей в Новосибирской области в 2020 году составила 515 000 рублей. К таким выводам пришли аналитики Авито Авто, проанализировав данные о продажах.

По данным Авито Авто, в целом по России продажи электромобилей в 2020 году увеличились на 119%, а доля электромобилей на вторичном авторынке страны выросла с 0,034% до 0,069%. Средняя цена таких автомобилей в 2020 году составила 595 000 рублей – на 1,7% меньше, чем годом ранее.

Рост покупательского интереса к электромобилям в 2020 году может отчасти объясняться отменой таможенных пошлин на ввоз такого транспорта на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее распоряжение совета Евразийской экономической комиссии вступило в силу 4 мая 2020 года.

— Постепенный рост спроса на электромобили является закономерной тенденцией, учитывая, что использование автомобиля с электрическим двигателем дешевле, чем с ДВС – в том числе и за счет более низкой стоимости техобслуживания. При этом в абсолютных цифрах сохраняется огромный разрыв в продажах электрокаров и традиционных бензиновых автомобилей. На сегодняшний день в России отсутствуют механизмы господдержки для покупателей электромобилей, которые могли бы поспособствовать росту продаж. Подстегнуть спрос на электрокары также может и развитие инфраструктуры, а именно – появление достаточного количества зарядных станций в крупных городах, — отмечает Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики Авито Авто.

По итогам 2020 года первую строчку в рейтинге самых популярных в регионе электромобилей с пробегом занимает Nissan Leaf. Востребованность этой модели объясняется ее доступностью – средняя цена автомобиля составляет 495 000 рублей.

На втором месте по доле продаж – Nissan NV200 со средней ценой 770 000 рублей, на третьем – Mitsubishi i-MiEV (средняя стоимость модели – 420 000 рублей).

Первое место в рейтинге регионов России по доле продаж электромобилей на вторичном рынке занимает столичная агломерация: на Москву и Московскую область в 2020 году пришлось 14,02% продаж подержанных электрокаров в стране. При этом в московском регионе средняя цена автомобилей с электрическим двигателем заметно выше, чем в среднем по стране и составляет 1 000 000 рублей.

Краснодарский край по итогам 2020 года – на втором месте по доле продаж электромобилей, 12,21% сделок в сегменте на вторичном авторынке России в 2020 году пришлись на этот регион. Санкт-Петербург и Ленинградская область занимают третью строчку в рейтинге – на долю региона по итогам года пришлось 3,54% продаж электромобилей.

В пятерку лидеров по продажам электромобилей на вторичном рынке также вошли Иркутская область (доля продаж от общероссийских – 2,65%) и Челябинская область (доля продаж от общероссийских – 1,75%).

В Новосибирской области в 2020 году было совершено 1,10% от общефедеральных продаж электромобилей.