Обновленная «дачная амнистия» действует уже 1,5 месяца

Оформить свою недвижимость в упрощенном порядке теперь могут правообладатели жилых и садовых домов, расположенных на земельных участках для ведения садоводства, индивидуального жилищного строительства, а также для ведения личного подсобного хозяйства до 1 марта 2026 года, сообщили в пресс-службе управления Росреестра По Новосибирской области.

При этом, в ведомстве напомнили, что жилой дом должен соответствовать признакам, закрепленным Градостроительным кодексом РФ, а именно:

здание должно быть отдельно стоящим;

количество надземных этажей не более трех;

высота здания не более 20 метров;

отсутствие возможности раздела на самостоятельные объекты недвижимости (например, квартиры или блоки).

Отмечается, что основанием для государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав является технический план, подготовленный кадастровым инженером на основании декларации, заполненной правообладателем земельного участка.

— Упрощенный порядок регистрации прав на жилые дома не отменяет действе требований Градостроительного кодекса об уведомительном характере строительства жилых домов, — подчеркнули в Росреестре.

В пресс-службе рассказали, что за первый месяц продления упрощенного порядка регистрации в Новосибирской области были зарегистрированы и поставлены на кадастровый учет 258 индивидуальных жилых домов.