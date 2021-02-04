Обновленная «дачная амнистия» действует уже 1,5 месяца

Оформить свою недвижимость в упрощенном порядке теперь могут правообладатели жилых и садовых домов, расположенных на земельных участках для ведения садоводства, индивидуального жилищного строительства, а также для ведения личного подсобного хозяйства до 1 марта 2026 года, сообщили в пресс-службе управления Росреестра По Новосибирской области.
При этом, в ведомстве напомнили, что жилой дом должен соответствовать признакам, закрепленным Градостроительным кодексом РФ, а именно:
Отмечается, что основанием для государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав является технический план, подготовленный кадастровым инженером на основании декларации, заполненной правообладателем земельного участка.
— Упрощенный порядок регистрации прав на жилые дома не отменяет действе требований Градостроительного кодекса об уведомительном характере строительства жилых домов, — подчеркнули в Росреестре.
В пресс-службе рассказали, что за первый месяц продления упрощенного порядка регистрации в Новосибирской области были зарегистрированы и поставлены на кадастровый учет 258 индивидуальных жилых домов.
Фото: pixabay.com, автор- firedark
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