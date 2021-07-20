Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

По экспертным данным Авито Авто, продажи автомобилей с пробегом премиальных брендов в возрасте до 3 лет в Новосибирской области выросли за II квартал 2021 года на 68% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость таких автомобилей в регионе при этом увеличилась за год на 16%.

В рамках исследования рассматривались показатели по следующим наиболее популярным в России премиум-брендам: Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.

В Новосибирской области продажи на вторичном авторынке в целом выросли во II квартале по сравнению с прошлым годом на 76%, а продажи премиум-автомобилей в возрасте до 3 лет – на 68%.

Средняя стоимость подержанных автомобилей увеличилась по сравнению с прошлым годом на 47%, а средняя цена автомобилей премиальных брендов в возрасте до трех лет – на -16%.

На долю Новосибирской области пришлось 0,79% продаж премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет от общего количества сделок в этом сегменте по стране.

В некоторых регионах средняя цена премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет оказалась заметно выше средней по стране, превысив 4 000 000 рублей. В частности, цены выше средних по стране зафиксированы в Дагестане, Красноярском крае, Пермском крае, а также Новосибирской, Иркутской, Кировской, Вологодской и Ульяновской областях.

Первую строчку в рейтинге регионов с самыми высокими ценами на автомобили премиум-сегмента в возрасте до 3 лет по итогам II квартала 2021 года делят Новосибирская область и Дагестан, средняя стоимость такого автомобиля в этих регионах составляет 4 500 000 рублей.