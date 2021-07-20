Жители Октябрьского района требуют за взрыв на АГЗС 9 млн рублей

В суд Октябрьского района Новосибирска поступило заявление от ряда собственников нежилых помещений. Они требуют возместить ущерб в сумме более 9 млн руб, полученный в результате взрыва на газозаправочной станции «ЕВРОГАЗ», принадлежащей ООО «Сибгаз». Об этом сообщает пресс-служба суда района.

Напомним, что взрыв произошёл в середине июня на первом Мочищенском шоссе на территории микрорайона МЖК. Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров, пострадали более тридцати человек, включая работавших на ликвидации последствий происшествия сотрудников ГУ МЧС по Новосибирской области. Половина пострадавших были госпитализированы, ещё семеро были доставлены в реанимацию. Многоквартирные дома, расположенные в радиусе взрыва, не пострадали: подорванные взрывом цистерны летели в противоположную сторону. Следственными органами задержан 57-летний директор газовой АЗС Роман Гармидер. По версии следствия, он не принял должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа. Как уже сообщалось, в настоящий момент он находится под стражей, несмотря на ходатайство защиты об изменении меры пресечения на домашний арест.

Происшествие середины июня стало поводом для правительства Новосибирской области, областной прокуратуры и мэрии Новосибирска инициировать проверки всех газовых автозаправочных станций, расположенных на территории города. В частности, руководству мэрии было поручено тщательно проанализировать обоснованность размещения АЗС и АГЗС внутри жилых кварталов и в непосредственной близости от них. Также предписано проверить наличие договоров аренды, сроки этих договоров и другие документы у таких предприятий.

Как уже сообщалось ранее, на территории Новосибирска размещается не менее трёх сотен автозаправочных станций, далеко не все из которых работают легально. С соответствующими заявлениями в правоохранительные органы и органы исполнительной власти уже обращались представители Ассоциации нефтетрейдеров «Сибирь ГСМ», сообщавшие также о фактах противозаконной торговли топливом прямо с бензовозом, в том числе в непосредственной близости жилых микрорайонов и даже во дворах домов областного центра.