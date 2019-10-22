Продажи шампуней в магазинах «Обуви России» бьют рекорды

В сезоне «Осень-зима» 2019/2020 в линейке товаров Westfalika Medical, которая представлена в магазинах «Обуви России», самыми востребованными стали шампуни для волос, скрабы для тела, а также гели для умывания, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что на первое место по продажам вышли шампуни двух видов — с солью Мертвого моря и хной. Данный ассортимент поступил в магазины Westfalika, которая является основной розничной сетью Группы, летом прошлого года и сразу вышел на лидирующие позиции. Линейка Westfalika Medical постоянно расширяется и на сегодняшний день включает практически весь спектр основных товаров по уходу за собой — всего 53 SKU.

— Высокий спрос на отдельные косметические средства из нашей линейки Westfalika Medical на протяжении столь длительного времени указывает на то, что данный товар покупателям нравится, он отвечает их требованиям. Многие привыкли к ежесезонными новинкам и теперь, каждый раз приходя в магазин, ищут что-то новое для себя. Иногда покупатели сами подсказывают нам, какие товары они хотели бы видеть в наших торговых точках, — рассказывает Ольга Данилова, руководитель отдела сопутствующих товаров ГК «Обувь России».

По ее словам, к новому сезону «Весна-лето» 2020 компания планирует расширить ассортимент ещё на 11 SKU. Среди новых товарных позиций — антицеллюлитная продукция, жидкое мыло для рук, новые кремы для ног и рук.

Направление сопутствующих товаров под собственными брендами является одним из ключевых для компании. Так, доля продаж сопутствующих товаров в розничной выручке в 1-м полугодии 2019 года составила 35,3%, что на 3,8 п.п. больше показателя аналогичного периода прошлого года. «Обувь России» развивает бренд Westfalika Medical с 2010 года, когда начала продавать один вид крема для ног. С тех пор ассортимент под этим брендом постоянно расширяется. С учетом новинок, которые появятся в сезоне «Весна-лето 2020», линейка Westfalika Medical будет насчитывать 64 SKU.

Фото предоставлено пресс-службой компании