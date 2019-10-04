Виктор Толоконский: Я не говорю «нет». Возможно...

— Виктор Александрович, самая свежая тема, конечно, новый конфликт на «Сибэлектротерме»…

— Не так давно я был на этой площадке, знаю многих людей, которые сегодня работают на территории завода, выпускают продукцию. Сразу скажу, лично мое мнение: я считаю принципиально важным для Новосибирска и области сохранить традиционные площадки промышленного производства. Тем более производство электропечей, у которого очень серьезные горизонты развития. В России крайне мало производителей такого оборудования, поэтому восстановить производство печей, конструкторскую и проектную деятельность предприятия крайне важно.

Печально, что завод находится в конкурсном производстве, но я всегда считал, что безвыходных ситуаций не бывает. Сегодня нужны активные и согласованные действия органов власти, конкурсного управляющего и частных инвесторов, чтобы оздоровить ситуацию на «Сибэлектротерме», загрузить эту важную промплощадку современными производствами. Что касается участия РАТМ Холдинга в этом процессе, то мне оно кажется принципиально важным по ряду причин. С одной стороны, нужно понимать, что многие производители, работающие на площадке, обращались в РАТМ Холдинг с предложением стать одним из инвесторов индустриального парка. Холдинг уже вложил немалые средства в сохранение производственных мощностей, находившихся в залоге у банков и разных компаний, в обеспечение промплощадки газом и электричеством.

Напомню, что за долги «Сибэлектротерм» был отрезан от ресурсоснабжения.

Второе важное преимущество — у РАТМ Холдинга большой опыт формирования и управления индустриальными парками. Они развивают парк на заводе «Экран»: создали современное производство стеклотары, выстраивают кооперационные цепочки на территории парка для снижения затрат резидентов, сотрудничают с инновационными компаниями и применяют новые технологии. Это тот опыт, который быстро не нарабатывается и не покупается. Так что для меня совершенно понятно стремление конкурсного управляющего провести конкурс и привлечь на площадку «Сибэлектротерма» РАТМ Холдинг.

Сегодня структуры холдинга занимаются поиском новых заказчиков на электротермическое оборудование, стремятся совместно с действующими на площадке предприятиями масштабировать это производство, привлекают новых резидентов с новыми технологиями и продуктовой линейкой, чтобы максимально загрузить имеющиеся мощности. Убежден, что если эти усилия РАТМ Холдинга и его опыт по управлению индустриальными парками будут поддержаны органами власти, завод заработает на полную мощность и получит новое рождение.

— Это не совсем правильная и точная информация. Никто без работы не останется. Уверен, что субарендаторы понимают свою ответственность, урегулируют ситуацию, подпишут все необходимые договоры. Конкурсный управляющий провел новый конкурс и заключил с подразделением РАТМ Холдинга новое соглашение, с новыми арендными ставками. Несмотря на низкую загрузку производственных площадей, эта плата выросла. В результате АО «Завод «Экран» должен был перезаключить договоры с субарендаторами и несколько увеличить оплату для того, чтобы рассчитываться с конкурсным управляющим, обеспечивать всю площадку энергоресурсами. Все арендаторы, за исключением трех, связанных с одним собственником, подписали такие договоры и спокойно работают.

Лично я не вижу в этой ситуации ничего страшного. Такие конфликты периодически бывают в любом бизнесе и успешно решаются через конструктивные переговоры. К этому стремится и компания, управляющая индустриальными парками РАТМ Холдинга, и должны стремиться субарендаторы, у которых есть ответственность перед партнерами и заказчиками. Недопустимо свои внутренние финансовые проблемы увязывать с перезаключением договоров субаренды, перекладывать на партнеров. Этот договор не влияет ни на какие экономические показатели эффективности деятельности субарендаторов. Еще раз подчеркну, если бы эти договоры были неинтересными, то другие субарендаторы вряд ли бы их подписали и продолжали спокойно работать.

В комплексе ННИИТО должно остаться только государство

— Не менее сложна сейчас ситуация вокруг ННИИТО. Можете проанализировать причины формирования этого конфликта — с учетом вашего участия в создании структуры этой инновационной клиники?