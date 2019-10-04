Виктор Толоконский: Я не говорю «нет». Возможно...

Экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края, экс-полпред в статусе независимого консультанта начал сотрудничать с РАТМ Холдингом.
04/10/2019, 14:00
«Я принимал какие-то решения, которые включали меня в политическую жизнь, только если чувствовал потребность, что нужен команде единомышленников, если видел большие цели».
По словам Виктора Толоконского, его заинтересовали проекты компании. По просьбе корреспондента InfoPro54 эксперт также прокомментировал информацию, которая в последнее время появлялась в местных СМИ, о бизнес-интересах холдинга. Напомним, будучи мэром Новосибирска и главой области, Толоконский курировал развитие ФГБУ ННИИТО им Л.Я. Цивьяна, а также ситуацию на промпредприятиях города, в том числе на АО «Сибэлектротерм».
«Сибэлектротерм»: все решаемо через конструктивные переговоры
— Виктор Александрович, самая свежая тема, конечно, новый конфликт на «Сибэлектротерме»…
— Не так давно я был на этой площадке, знаю многих людей, которые сегодня работают на территории завода, выпускают продукцию. Сразу скажу, лично мое мнение: я считаю принципиально важным для Новосибирска и области сохранить традиционные площадки промышленного производства. Тем более производство электропечей, у которого очень серьезные горизонты развития. В России крайне мало производителей такого оборудования, поэтому восстановить производство печей, конструкторскую и проектную деятельность предприятия крайне важно.
Печально, что завод находится в конкурсном производстве, но я всегда считал, что безвыходных ситуаций не бывает. Сегодня нужны активные и согласованные действия органов власти, конкурсного управляющего и частных инвесторов, чтобы оздоровить ситуацию на «Сибэлектротерме», загрузить эту важную промплощадку современными производствами. Что касается участия РАТМ Холдинга в этом процессе, то мне оно кажется принципиально важным по ряду причин. С одной стороны, нужно понимать, что многие производители, работающие на площадке, обращались в РАТМ Холдинг с предложением стать одним из инвесторов индустриального парка. Холдинг уже вложил немалые средства в сохранение производственных мощностей, находившихся в залоге у банков и разных компаний, в обеспечение промплощадки газом и электричеством.
Напомню, что за долги «Сибэлектротерм» был отрезан от ресурсоснабжения.
Второе важное преимущество — у РАТМ Холдинга большой опыт формирования и управления индустриальными парками. Они развивают парк на заводе «Экран»: создали современное производство стеклотары, выстраивают кооперационные цепочки на территории парка для снижения затрат резидентов, сотрудничают с инновационными компаниями и применяют новые технологии. Это тот опыт, который быстро не нарабатывается и не покупается. Так что для меня совершенно понятно стремление конкурсного управляющего провести конкурс и привлечь на площадку «Сибэлектротерма» РАТМ Холдинг.
Сегодня структуры холдинга занимаются поиском новых заказчиков на электротермическое оборудование, стремятся совместно с действующими на площадке предприятиями масштабировать это производство, привлекают новых резидентов с новыми технологиями и продуктовой линейкой, чтобы максимально загрузить имеющиеся мощности. Убежден, что если эти усилия РАТМ Холдинга и его опыт по управлению индустриальными парками будут поддержаны органами власти, завод заработает на полную мощность и получит новое рождение.
— Судя по прошедшей на минувшей неделе пресс-конференции, новый виток конфликта на «Сибэлектротерме» привел к тому, что без работы остались около 200 человек…
— Это не совсем правильная и точная информация. Никто без работы не останется. Уверен, что субарендаторы понимают свою ответственность, урегулируют ситуацию, подпишут все необходимые договоры. Конкурсный управляющий провел новый конкурс и заключил с подразделением РАТМ Холдинга новое соглашение, с новыми арендными ставками. Несмотря на низкую загрузку производственных площадей, эта плата выросла. В результате АО «Завод «Экран» должен был перезаключить договоры с субарендаторами и несколько увеличить оплату для того, чтобы рассчитываться с конкурсным управляющим, обеспечивать всю площадку энергоресурсами. Все арендаторы, за исключением трех, связанных с одним собственником, подписали такие договоры и спокойно работают.
Лично я не вижу в этой ситуации ничего страшного. Такие конфликты периодически бывают в любом бизнесе и успешно решаются через конструктивные переговоры. К этому стремится и компания, управляющая индустриальными парками РАТМ Холдинга, и должны стремиться субарендаторы, у которых есть ответственность перед партнерами и заказчиками. Недопустимо свои внутренние финансовые проблемы увязывать с перезаключением договоров субаренды, перекладывать на партнеров. Этот договор не влияет ни на какие экономические показатели эффективности деятельности субарендаторов. Еще раз подчеркну, если бы эти договоры были неинтересными, то другие субарендаторы вряд ли бы их подписали и продолжали спокойно работать.
В комплексе ННИИТО должно остаться только государство
— Не менее сложна сейчас ситуация вокруг ННИИТО. Можете проанализировать причины формирования этого конфликта — с учетом вашего участия в создании структуры этой инновационной клиники?
— На мой взгляд, проблема в ННИИТО возникла не сегодня, она существует уже несколько лет. Это связано с расследуемыми уголовными делами, фигурантами которых являются бывший руководитель ННИИТО и некоторые его подчиненные. Еще одна очень серьезная проблема — неурегулированные отношения между государственным учреждением ННИИТО и созданной еще в 90-х годах прошлого века АНО «Клиника НИИТО». В то время институт бурно наращивал объемы предоставления медицинской помощи, ощущал огромный спрос на свою работу, ему было важно открывать новые направления, разрабатывать и использовать уникальные расходные материалы и инструменты, без которых нельзя было проводить современные операции на позвоночнике, устранять последствия черепно-мозговых травм. Госучреждение не могло размещать такие заказы и заниматься инновационной деятельностью, именно поэтому было принято решение создать рыночную дочернюю структуру в форме АНО. «Клиника НИИТО» взяла на себя большую работу, которая приводила к масштабному росту показателей самого ННИИТО. Если посмотреть статистику начала нулевых годов, то можно увидеть, какими темпами росло количество операций, сколько людей получали современную медицинскую помощь. ННИИТО много лет был ведущим медучреждением в этой отрасли в стране.
Одновременно руководство ННИИТО решало задачу по расширению площадки. Область и город совместно принимали решение по передаче из региональной в федеральную собственность площадок в Первомайском районе Новосибирска, где сейчас создан Медтехнопарк. И это при том, что в городе был дефицит учреждений здравоохранения, но мы принимали решение на перспективу. Тогда же ННИИТО был переданы площадки в Пашино, чтобы институт создал на них реабилитационные мощности и необходимое производство. Тогда у нового руководителя ННИИТО Михаила Садового родилась идея построить дополнительное здание рядом с действующим корпусом института.
Медицинский бизнес не является для РАТМ Холдинга профильным. Но если бы это дополнить возможной кооперацией с РОСНАНО, нанокерамикой и другими профильными темами РАТМа, то, скорее всего, мог бы родиться очень перспективный проект.
— То, которое сегодня является яблоком раздора?
— Да. Это была сложная работа, в том числе в части переговоров с расположенной рядом кондитерской фабрикой. Но современное здание, оснащенное самым современным оборудованием, операционными, реанимационными, реабилитационными блоками, диагностическим и консультационным центрами, было построено.
Мне трудно сказать, какими были источники финансирования этого проекта. На мои вопросы директор в то время отвечал, что это банковские кредиты. Лично я в этом очень сомневаюсь, так как вряд ли банки без серьезных гарантий стали бы финансировать такое строительство. И вот тут-то наступил период каких-то сомнительных и непродуманных действий. Я уже не был погружен в детали, так как в это время работал в Красноярске, поэтому знаю ситуацию только от ученых, врачей. Но, чего я не понимаю, так это как и зачем Михаил Садовой, будучи представителем единственного учредителя АНО «Клиника НИИТО», своим единоличным решением ввел в состав учредителей двух депутатов заксобрания, бывшего директора клиники и исполнительного директора. Судя по всему, это решение не было согласовано ни с Минздравом РФ, ни с руководством региона, да и я лично не видел документов регионального парламента о согласовании этого решения на сессии депутатов. В итоге оказалось, что право на управление дочерней клиникой института перешло от Минздрава РФ к группе физических лиц. У меня вопрос: хватает ли у них компетенции, управленческого и профессионального опыта для того, чтобы формировать стратегию развития клиники, реализовывать намеченные программы, доказывать необходимость получения новых квот, под которые поступает федеральное бюджетное финансирование? Сейчас получается, что госучреждение теряет квоты, а клиника оказывает помощь пациентам исключительно за деньги. Ну это же неправильно! Сейчас институт делает в 3-4 раза меньше операций, чем 7 лет назад, тогда как потребность в них постоянно растет.
— Кому выгодна эта ситуация?
— Лично я не вижу никаких бенефициаров, кроме нескольких руководителей АНО и их советников, получающих зарплату в сотни тысяч рублей. Сейчас фактически прервана всякая деятельность по развитию инновационных проектов, без которых обеспечить исполнение госпрограмм в этой сфере медицины невозможно.
Я читал в СМИ, что исполняющая обязанности директора ННИИТО Ирина Кириллова обратилась к депутатам регионального парламента и другим учредителям с предложением выйти из состава учредителей АНО. Это необходимо для восстановления нормального управления клиникой, а также естественных взаимоотношений между ННИИТО и АНО. Я совершенно не понимаю, почему они не откликаются на призыв руководителя ННИИТО.
Учредители-физлица не вносили свои деньги в АНО, то есть при выходе они ничего не теряют.
— Судя по информации, которая ходит на рынке и в кулуарах, причиной столкновения в проекте разных интересов может быть не только инновационный медицинский бизнес, но и здание клиники в центре города…
— Это здание построено под выполнение медицинских и исследовательских функций. Если убрать из него все профильное дорогостоящее оборудование, то его ценность очень резко снизится. Кроме того, как бизнес-центр оно неинтересно, так как к нему нет прямого проезда, а рядом — оборудованной стоянки. Сейчас в Новосибирске довольно много действующих бизнес-центров, расположенных в куда более привлекательных местах, но они стоят полупустые.
И, наконец, здание арестовано следствием по делу Садового. Если рассматривать его в качестве компенсации ущерба, нанесенного ННИИТО какими-то лицами, которые являются акционерами здания, то оно будет продаваться на торгах. От этого не выиграет ни институт, который лишится медицинских мощностей, ни Минздрав РФ, ни пациенты.
— На ваш взгляд, каким может быть выход из сложившейся ситуации?
— Учредителем АНО «Клиника НИИТО» должно остаться только подведомственное государству учреждение. Здание клиники также можно закрепить за институтом — передать в хозяйственное ведение или оперативное управление, хотя для этого потребуются сложные юридические процедуры. Только тогда удастся сохранить всю логически выстроенную цепочку и реализовывать масштабные проекты по диагностике, лечению, реанимации и реабилитации больных, а также разработке и использованию инновационных материалов и инструментов.
На мой взгляд, Минздрав РФ и правительство области тоже должны быть заинтересованы в том, чтобы учредителем клиники было государственное учреждение, чтобы ННИИТО, используя рыночные механизмы, мог максимально развивать инновационную медицинскую деятельность, экспортировать высокотехнологичные медицинские услуги. Это одно из ключевых конкурентных преимуществ нашего региона, и оно требует поддержки.
— Почему, на ваш взгляд, ситуацию, сформировавшуюся вокруг ННИИТО, связывают с РАТМ Холдингом?
— Как я представляю, хотя знаю не все обстоятельства, РАТМ Холдинг никогда активно не вмешивался в эту историю и конкретную ситуацию. Эта тема появлялась в СМИ исключительно потому, что не так давно РАТМ оказывал помощь и сотрудничал с Медтехнопарком. Сегодня, на мой взгляд, Минздрав РФ и областное правительство должны быть заинтересованы привлечь в рамках государственно-частного партнерства серьезную компанию, которая имеет опыт такой совместной работы, способна генерировать идеи, и выделить бюджет для восстановления полноценной жизни всего комплекса.
Кроме того, надо понимать, что медицинский бизнес не является для РАТМ Холдинга профильным. Но если бы это дополнить возможной кооперацией с РОСНАНО, нанокерамикой и другими профильными темами РАТМа, то, скорее всего, мог бы родиться очень перспективный проект.
Еще раз повторю: если не сохранить комплекс ННИИТО, то все потеряется. Говорить, что РАТМ Холдинг хочет это разрушить — полный абсурд.
«Я открыт для самых разных предложений»
— Сейчас вы выступаете в роли советника РАТМ Холдинга. Можете прокомментировать, что означает такое сотрудничество?
— Оно не ограничивает моей свободы. У меня нет конкретного, закрепленного за должностью советника функционала. Я работаю на прием: консультирую, если возникает потребность в моих советах, предлагаю свое видение каких-то последствий и перспектив. Сейчас я знакомлюсь с активами РАТМ Холдинга, езжу по промплощадкам, посмотрел, как работает фонд «Ломоносов капитал» (входит в холдинг). Мы не оговаривали время моего сотрудничества, ответственность за какие-то проекты и задачи. Мое дело — стратегическое планирование, выработка системных решений по реализации различных проектов. Там, где я поддерживаю интересы РАТМ Холдинга, я всегда ориентируюсь, прежде всего, на интересы государства. По-другому не могу. Я государственный человек.
— Есть ли у вас планы вернуться в политику?
— На сегодняшний день конкретных планов нет. Ко мне обращаются руководители ряда политических партий, организаций, отдельные люди, занимающиеся политикой, за советами, оценками перспектив выборной кампании 2020 года. Не отказываю в контактах и консультациях. Никаких решений по моему личному участию в выборах не принималось, но я не говорю «нет». Возможно… Я открыт для самых разных предложений. Моя прошлая жизнь и работа всегда требовали от меня командного подхода. Я принимал какие-то решения, которые включали меня в политическую жизнь, только если чувствовал потребность, что нужен команде единомышленников, если видел большие цели. Не может быть цель «идти в депутаты, чтобы урегулировать какой-то локальный конфликт». Депутаты должны мыслить более глобально, формировать системные подходы к политике, экономике, бюджету, социальным отношениям. У нас столько проблем и сложных процессов, где требуется активная жизненная позиция, большой профессиональный опыт, где должны быть востребованы правильные социальные отношения между людьми: честность, порядочность, открытость.
Если почувствую, что такой запрос есть… Может быть… И я уверен, что меня поймут и мои близкие, и те люди, которым я сегодня стараюсь помочь в профессиональной деятельности. Если не почувствую такого запроса… Самоцели вернуться во власть у меня нет. Я понимаю, что один в поле не воин. Но я открыт, не прячусь от людей, не ухожу от проблем, готов брать на себя ответственность и честно служить стране и людям.
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