Продажи в июне выросли на 40-80%

— Новосибирским предпринимателям выплачены 1,8 млрд рублей субсидий за апрель и май, а заявлений на субсидии было подано 43,5 тысячи. Сопоставляя число заявок за апрель и май к сумме выделенных средств получается по 41-42 тысячи рублей на одно предприятие. При этом период подачи заявок будет открыт до 01.07.2020, а это значит, что средняя сумма субсидирования будет снижаться.

Насколько достаточной является данная сумма поддержки, можно судить обратившись к данным официальной статистики, отмечающей, что среднемесячная заработная плата в Новосибирске на начало 2020 года составляла 38463 рублей. Если предположить, что все заявки при соблюдении условий будут одобрены, то потерю ежемесячного дохода одного работника субсидия компенсирует.

Следует также обратить внимание на условия получения субсидии. Они требуют отдельного обсуждения, поскольку одно из условий — вхождение в перечень пострадавших отраслей — постоянно уточняется по ОКВЭД, и этот процесс продолжается. Условие «отсутствие недоимок по налогам и страховым взносам в совокупности превышающих 3000 рублей», вызванное неумелой или несвоевременной работой предпринимателей с отчетными документами, может лишить заявителей даже надежды на получение субсидии.

Не менее значимой статьей расходов для субъектов МСП была и остается арендная плата за использование помещений. Значительная часть предпринимателей, пострадавших от пандемии, работает на потребительском рынке, в чью структуру входят общественное питание, розничная торговля, бытовые услуги, и прочие виды экономической деятельности для которых необходима аренда помещений. Существенной мерой поддержки можно считать отсрочку платежей по аренде федерального имущества в апреле-июне 2020-го на срок, предложенный арендатором. Однако большинство предпринимателей, действующих в данном сегменте экономики, арендует помещения, расположенные в зоне шаговой доступности городской среды, где очень мало специализированных помещений в федеральной собственности. Среднерыночная стоимость 1 кв. м в Новосибирске качественной коммерческой недвижимости (в ценовом диапазоне от 700 до 1500 рублей за кв. м) — для многих непосильная статья расходов в период приостановки деятельности, даже на один или два месяца.

Ситуация показывает, что если объемы и виды поддержки предприятий МСП в Новосибирской области станут более интенсивными, а их условия шире, то частичное нивелирование проблем предпринимателей возможно.

Минэкономразвития дополнительно каждому предпринимателю, признанному как пострадавший по перечню ОКВЭД, выплатит 12130 рублей за июнь 2020 года, при соблюдении необходимых условий. Выплаты за апрель и май пока обсуждаются.

1 июня 2020-го стартовала программа кредитования «Господдержка-2», которую реализует Сбербанк. Это целевое кредитование, средства которого можно направить на погашение текущих налогов, на выплату заработной платы. Причем, по заявлению правительства РФ, предпринимателям обещали «простить данный кредит». Подождем, как будут развиваться события.

Еще ничего феноменального

Татьяна Гениберг, доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ:

— Рост показателей объемов продаж в Новосибирске в июне, по сравнению с маем, говорит только о том, что начали открываться точки продаж. И рост на 40-80%, по сравнению с практически застоем и нулевыми продажами в мае, еще ничего феноменального нам не обещает. Вот если бы был такой прирост при сравнении с периодом до пандемии, то можно было бы говорить о каком-либо восполнении потерь наших предпринимателей.

В целом, рост — это в любом случае хорошо.

Хотела бы отметить отдельные моменты:

— Прирост продаж в фотоцентрах, наверное, имеет следующие причины: 1) люди занялись тем, что долго откладывали — фотосессиями. Теперь появилось время, и они решили сделать хорошие фотографии на сегодня и впрок — когда бизнес восстановится и заниматься этим будет некогда; 2) лето, люди отдыхают, фотографируются, хотят сохранить в памяти красивые моменты.

— прирост юридических услуг, скорее всего, связан с легитимизацией перехода многих бизнесов в онлайн-формат. Как вести бизнес удаленно, соблюсти при этом закон и не нарушить ничьи права? Вот на такие актуальные вопросы и отвечают сегодня юристы.

— Прирост продаж железнодорожных услуг и страховок, как и турпоездок, связан с периодом отпусков. Люди пытаются все-таки отдохнуть, скорее всего, это будет отдых в пределах России, что уже существенно повысило спрос на черноморские курорты, Белокуриху, Алтай.

— Как и ожидалось, повысился спрос на ремонтные услуги для бытовой техники, услуги химчисток, так как люди сидят дома, экономят и предпочитают ремонтировать технику, одежду, чем покупать новое.

— Спрос на спортивные товары, которые наиболее удобны для домашнего применения, обусловил рост оборота в спортивных магазинах. Я думаю, что фитнес-клубы все-таки потеряют значительное количество своих клиентов.

Активный бизнес сохранили преимущественно аптеки.

В будущем, думаю, будут востребованы продукты питания с доставкой на дом, товары для быта, опт при объединении жильцов дома, подъезда, товары, бывшие в употреблении, спорттовары, косметика, онлайн-обучение, телемедицина, онлайн-развлечения, виртуальная реальность, товары, одежда, обувь для дома. Бизнес будет по-прежнему уходить в онлайн. Для многих сфер это «голубой океан», надо его захватывать, пока это не сделали другие.

Материал и фото экспертов предоставлены пресс-службой НГУЭУ