Внешнеторговый оборот по Сибири за пандемию уменьшился на 16%

Сегодня в Новосибирске состоялась рабочая встреча полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Елены Ягодкиной, сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

В рамках встречи обсуждались актуальные вопросы деятельности территориальных таможенных служб регионов Сибири, в частности реорганизация ряда региональных таможен. Так, в рамках реформирования системы таможенных органов, предусмотренного Комплексной программой развития ФТС России на период до 2020 года, 1 июля произошла реорганизация Томской таможни путём её присоединения к Кемеровской таможне. Также Тывинская и Хакасская таможня реорганизованы в форме присоединения к Красноярской таможне. Работа направлена на оптимизацию администрирования и повышение эффективности деятельности таможенных органов России, в том числе, с учетом создания электронных таможен.

Среди других тем, которые были рассмотрены, – дальнейшее развитие автоматизации таможенных процедур, динамика внешнеторгового оборота регионов округа в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Отмечается, что по итогам I квартала 2020 года внешнеторговый оборот по Сибирскому федеральному округу составил 9,6 миллиарда долларов США и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 16,1%. В торговле со странами дальнего зарубежья стоимостной объем экспорта уменьшился, а импорта – вырос. В то же время со странами СНГ экспорт и импорт сократились.

Также полпреду был представлен Александр Ястребов, который с сегодняшнего дня назначен начальником Сибирского таможенного управления.

Фото Сибирского окружного информационного центра