Продажу детской литературы хотят приравнять к соцпредпринимательству

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект об отнесении деятельности по реализации книжной продукции для детей малым и средним бизнесом к категории социального предпринимательства с 2021 по 2022 год.

— Проектом федерального закона предлагается отнести деятельность по реализации книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы, осуществляемую субъектами малого и среднего предпринимательства к категории социального предпринимательства на период с 2021 по 2022 год, — говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 245-ФЗ введены понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие», а также предоставлено право органам госвласти и местного самоуправления оказывать поддержку субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства. Однако деятельность по розничной торговле книгами права считаться социальным предпринимательством не получила.

Также в материалах подчеркивается, что данный законопроект призван оказать поддержку именно предприятиям книжной торговли, являющимся малым и средним бизнесом, и не затронет крупные книжные торговые сети.

По мнению авторов законопроекта, деятельность по розничной книжной торговле выполняет важную социальную и культурнопросветительную функцию, поскольку книгораспространители обеспечивают конституционное право граждан на доступ к культуре, реализуют социально значимую книжную продукцию, в том числе детскую и развивающую. В этой связи отнесение книжной торговли к социальному предпринимательству даст импульс развитию отрасли, реализующей социально значимую продукцию. Проект закона направлен на поддержку предприятий книжной торговли малого и среднего бизнеса.