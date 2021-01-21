Областная туберкулезная больница внедряет новый метод лечения

Врачи областной туберкулезной больницы в ближайшее время начнут лечить пациентов, больных туберкулезом органов дыхания, методом клапанной бронхоблокации, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. С мастер-классом в медучреждение приезжали автор метода заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Арнольд Левин, а также врач-эндоскопист Барнаульского краевого противотуберкулезного диспансера, кандидат медицинских наук Павел Зимонин.

Суть метода заключается в том, что в просвет бронхов вводится эндобронхиальный клапан, который заставляет мокроту и воздух выходить из поражённого воспалением участка лёгкого при выдохе, блокируя обратное поступление воздуха во время вдоха. Таким образом, клапан создаёт состояние гиповентиляции участка лёгкого и способствует закрытию (спадению) полости распада.

В минздраве отметили, что метод клапанной бронхоблокации применяют в России уже больше 15 лет. За это время его взяли на вооружение более 460 медицинских учреждениях нашей страны и ближнего зарубежья. Этот метод может применяться и в сочетании с некоторыми хирургическими видами лечения, усиливая их эффективность. Методика показала отличные результаты в лечении пациентов с различными формами деструктивного туберкулёза лёгких с множественной и широкой лекарственной устойчивостью.